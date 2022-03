Gustavs Terzens. Foto: Anda Krauze

VIDEO. Pēc sarunas ar saviem bērniem par karu, TV personība Gustavs Terzens iestājies Zemessardzē







Vairākkārt jau ziņots, ka pēc Krievijas agresijas Ukrainā arī Latvijā skats uz dzīvi mainījies daudziem. Šodien raidījumā “900 sekundes” Zemessardzes komandieris, brigādes ģenerālis Egils Leščinskis atklājis – šobrīd jau par iestāšanos Zemessardzē saņemti 784 iestāšanās pieteikumi, kas ir “ļoti daudz”, jo citus gadus šāds pieteikumu skaits ienācis vesela gada laikā.

LTV Ziņu dienesta veidotajā sižetā savu pieredzi par iestāšanos Zemessardzē atklājis arī TV un radio personība Gustavs Terzens, kurš neslēpj – šādu lēmumu pieņēmis pēc sarunas ar savu 9 gadus veco dēlu.

Dēls Gustavam esot vaicājis, vai Latvijai uzbruks? Uz ko viņš esot atbildējis: “Es nezinu, dēls, bet, ja uzbruks, es tevi aizstāvēšu!”. Dēls esot pajautājis pretī – bet, vai tu proti?

Terzens stāsta, ka tajā brīdī tāda iekšējā balss teikusi: “Viss, Gustav, te tu esi, te tu redzi, ka būs jāiet… Labākais, ko es varu izdarīt ar tām iespējām, kas ir manā rīcībā – es varu iestāties Zemessardzē.”

Gustavs skaidro, ka Zemessardzei krīzes brīžos ir ļoti būtiska loma, jo tieši viņi ir kā saikne starp civilo un militāro pusi.

Terzens arī aicina neļauties bailēm agresoru priekšā: “Ienaidniekam to arī vajag – samulsušu, nepārliecinātu cilvēku, kurš nobīsies tad, kad viņu biedē. No bailēm nevajag baidīties. Bailes vajag konfrontēt, tieši sejā – tieši tā, kā to Ukraina šobrīd dara. Fenomenāla nācija!”.

