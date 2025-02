Kristaps Porziņģis Foto: Kevork Djansezian/AFP/SCANPIX

VIDEO. Porziņģis gūst 29 punktus “Celtics” uzvaras mačā pret Sanantonio “Spurs” Ieteikt







Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 29 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Bostonas “Celtics” komanda izcīnīja uzvaru.

Reklāma Reklāma

“Celtics” savā laukumā ar rezultātu 116:103 (37:19, 29:28, 27:34, 23:22) pārspēja Sanantonio “Spurs” komandu, izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.

Porziņģis laukumā pavadītajās 37 minūtēs un 24 sekundēs realizēja trīs no četriem tālmetieniem, septiņus no 12 divpunktu metieniem un sešus no deviņiem soda metieniem, aizvadot savu otru rezultatīvāko spēli šosezon. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, piecas kļūdas un divas personīgās piezīmes.

“Celtics” rindās rezultatīvākais ar 32 punktiem bija Džeisons Teitams, 29 punktus pievienoja Porziņģis, bet 16 punktus guva Deriks Vaits.

“Spurs” komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija De’Ārons Fokss, 20 punktus guva Stefons Kāsls, bet 17+13 sakrāja Viktors Vembanjama.

“Celtics” ar 39 uzvarām 55 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs jau pēc NBA “Visu zvaigžņu spēles”, nākamajā ceturtdienā viesos tiekoties ar Filadelfijas “76ers”.