Foto: ekrānuzņēmums. Kolāža – la.lv

VIDEO. Publiskota dziesma par “brīvu vakcināciju” ar sabiedrībā zināmu cilvēku dalību, taču daži nav zinājuši patieso filmēšanas mērķi Ieteikt







11.novembrī interneta vietnē “Youtube” publicēta dziesma Gaita Lazdāna & “Brīvo Cilvēku Balsis” dziesma “Mirdzēt vai Dzist…” un tās videoklips – piecu minūšu garajā dziedājumā redzami vairāki Latvijas sabiedrībā pazīstami cilvēki – mūziķi, aktieri, komponisti, garīdznieki.

Pie publiskotā videoklipa vēstījums skan šādi: “Šajā laikā sniegsim patiesu smaidu, izpalīdzīgu roku un būsim balsts viens otram. Jau šodien sirdīs būsim brīvi un vienoti Latvijai. Padalies ar šo dziesmu tālāk, lai tā plūst no sirds uz sirdi. Ietago cilvēku, kurš sirdī tev ir mīļš.”

Tāpat arī izlasāms dziesmas skaidrojums – “Runājot par dziesmu – “Mirdzēt Vai Dzist” ir dažādu manu pārdomu apkopojums par laiku kurā mēs visi dzīvojam. Stāsts ir par ikvienam cilvēkam svarīgām lietām – tādām kā brīvība, izvēle un saticība, par to lai cilvēki nedalītu viens otru, jo tikai sadodoties rokās var nosargāt šīs vērtības!

Esmu ļoti pagodināts un priecīgs par sadarbību ar daudziem jo daudziem izpildītājiem, kuri piekrita piedalīties šajā dziesmā! Kopā esam varens spēks!!!

Pateicos visiem izpildītājiem un tie ir – Normunds Pauninš, Lolita Novikova, Andris Skuja, Viktorija Plēpe, Dima Miļeņins, Līga Robežniece, Ieva Akuratere, Aigars Grāvers, Mārtiņš Taranda, Artūrs Bernis, Ēriks Budēvics, Andris Daņiļenko, Jana Kļaviņa, aktieris Andris Bērziņš un Maija Lūsēna ar vokālās studijas audzēkņiem – Elisa Brusbārde, Patrīcija Rozīte, Lelde Krūmiņa, Viestards Valbe, Ketija Flugina, Marta Masaļska un Eleonora Drosake.

Ierakstā piedalījās arī mūziķi – Artis Orubs (bungas), Norberts Skraucis (bass), Artūrs Palkēvičs (ģitāras), Raivo Stašans (sax), Tomass Ančs (čells).”

Pie publicētā videoklipa vietnē “Youtube” vairāk gan lasāmi negatīvi komentāri, nekā pozitīvi.

“Kad mēģini sev iestāstīt, ka esi īstens tautas varonis un revolucionārs, bet patiesībā vienkārši nomīzi no potes”

“Neizglītoto himna! Muļķu ķērāju valsis!”, “Lai uzdzied šito slimnīcās, ģēniji”, “Melodiska dziesma, speciāli bērēm rakstījāt? Smuki var paraudāt pie kapiņiem. Tagad jau liels pieprasījums bēru muzikantiem. Kāpēc Kiviču nepasaucāt? Nepilns kovididiotu pulks! Un tāda balss!” – vairāki cilvēki raksta komentāros.

Izcils divkosības paraugs

Arī žurnālists un producents Juris Millers soctīklā “Facebook” pēc dziesmas un mūzikas videoklipa noskatīšanās raksta:

“Izcils divkosības paraugs. Daudzus šajā video redzamos apvieno vairākas kopīgas īpašības – senlaikos piedzīvotas zvaigžņu stundas, nespēja tikt galā ar savām atkarībām un hronisks “otrā plāna” sindroms. Psihoanalīzei – izcils video. Ja dziesmai nebūtu šis video, tad varētu pat teikt – potenciāla kādas labdarības akcijas himna. Bet – ideoloģiskais virziens liek ļoti pārdomāt, ar kuriem cilvēkiem nākotnē sadarboties, bet no kuru piedāvātajiem pakalpojumiem atteikties.

Par dažiem šajā video redzamajiem esmu izbrīnīts – tiešām nespēju iedomāties, ka agrāk visai racionāli domājoši cilvēki spēj tā sevi ļaut apmuļķot… Dod, Dievs, viņiem nesamaksāt visaugstāko cenu par savu neticību…

Bet – lai piedod man viens no klipā redzamajiem – Kaspars Markševics, kurš šobrīd strādā sabiedriskajā medijā – Latvijas Radio – kā no morāles viedokļa ir savienojama dalība antivakcinācijas himnas video un darbs Latvijas Radio, kas līdz šim it kā atbalstīja zinātnē balstītu pieeju epidemioloģiskās krīzes pārvarēšanai?

Ar Sanita Dika-Bokmeldere jau apmainījās viedokļiem, cik ētiska ir “zaļajā formātā” strādājoša sabiedriskā medija darbinieka personiskā viedokļa paušana, kas ir klajā pretrunā ar medija “epidemioloģiski drošo” darba politiku. Ļoti ceru sagaidīt Latvijas Radio oficiālu paziņojumu šajā jautājumā, lai arī turpmāk spētu uzticēties sabiedriskā medija paustajam.”

Klipa veidotāji savu ieceri pamatoja ar patriotisku video

Pie Jura ieraksta komentāru ierakstījis arī viens no klipā redzamajiem mūziķiem – Latvijas Radio personība Kaspars Markševics, kurš apgalvo, ka filmējoties šajā klipā tomēr nav bijis informēts par to, kādam mērķim vēlāk safilmētais materiāls tiks izmantots.

“Vēlos dalīties savā redzējumā un sajūtās par dziesmu “Mirdzēt vai dzist”, kuras komponists ir Gaitis Lazdāns.

Mēs varam lidot, mēs varam dzist un mēs varam brīvi būt savā dzimtajā Latvijā. Dziesma man ļoti sasaucas ar 11.novembri “Lāčplēša dienu” un valsts dzimšanas dienu, kuru svinēsim 18.novembrī.

Nekad neiedomājos, ka šīs dziesmas liktenis būs šāds. Es, liekot roku uz sirds, atzīstu, ka sevi nevēlos identificēt kā kādas kustības vēstnesi. Klipa veidotāji savu ieceri pamatoja ar patriotisku video.

Gala iznākums man netika rādīts. Vēlos uzsvērt – es uzticos medicīnai un zinātnei! Es devos vakcinēties teju pirmais no sev zināmajiem līdzcilvēkiem, un allaž esmu par drošību, mieru, veselību, atbildību pret līdzcilvēkiem un cieņu.

Šodien sabiedrībā valda saspringta gaisotne, nogurums un dažkārt tas rada neizpratni, dusmas un sacelšanos. Mums katram ir brīva izvēle, tāpēc aicinu būt saprotošiem, atbildīgiem un iecietīgiem vienam pret otru. Veselību, mieru šajā Latvijai nozīmīgajā novembra mēnesī.”

Foto: ekrānuzņēmums/ Facebook

Gaitis Lazdāns & Brīvo Cilvēku Balsis – “Mirdzēt vai Dzist…” videoklips: