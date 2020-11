Publicitātes foto

VIDEO. Reperis R.2.R.S. apvienojis spēkus ar Zemessardzes orķestri: tapusi patriotiska dziesma Ieteikt





Zemessardzes orķestris un reperis R.2.R.S. izdevuši singlu un publicējuši video dziesmai “Mūsu Zeme”, kas veltīts Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienai.

Dziesmas “Mūsu Zeme” mūziku radījusi komponiste, Zemessardzes orķestra mūziķe Inga Meijere, bet teksta autori ir Artūrs Strēlnieks un Jānis Vēbersts. Dziesmu ieskaņojuši solisti – dziedātāja, Zemessardzes orķestra mūziķe Luīze Krasta un repa mākslinieks Artūrs Strēlnieks ar skatuves vārdu R.2.R.S., kurš ikdienā ir Militārās policijas karavīrs. Pavadījumu ieskaņojuši Zemessardzes orķestris Nacionālo bruņoto spēku Galvenā diriģenta un Zemessardzes orķestra priekšnieka kapteiņa Anda Kareļa vadībā, kā arī Zemessardzes koris “Stars” vecākā zemessarga Ārija Šķepasta vadībā.

Repa mākslinieks R.2.R.S., kurš pārstāv repa apvienību “Kreisais Krasts” un ir pazīstams ar savām patriotiskajām kompozīcijām, atzīst: “Dienests Militārajā policijā ir mans hobijs un aizraušanās, tāpēc arī dziesmas rakstu sirsnīgas, patriotiskas un saistītas ar dienestu. Šajā kompozīcijā “Mūsu Zeme” arī teikts, ka pietiks cilāt to, kas bijis, nākotne mums gaiša būs. Līdz ar to man šķiet, ka, neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē, mums tiešām katru dienu jānes sevī gabaliņu Latvijas. Vienalga, kādā veidā – piespraužot lentīti vai kaut ko labu padomājot,” piebilst R.2.R.S.

Komponiste un dziesmas ieraksta producente Inga Meijere atklāj, ka “dziesmu kopā ar R.2.R.S. radīt bija ļoti viegli, jo mums bija kopīgs mērķis – izcelt latviešu pašlepnumu, pašvērtību un ideju, ka mēs visi kopā varam un esam spējīgi sasniegt lielus panākumus. Man arī liels prieks par Zemessardzes orķestra komandas darbu video klipa veidošanā, kur ikviens iesaistītais pierādīja, ka dara to no sirds.”

Video klipa režisors un Zemessardzes orķestra mūziķis Georgs Jānis Kļaviņš uzskata, ka “tagad jāpārstāj mēģināt būvēt absurdas mikroimpērijas, kas balstītas uz iekšējo ego. Ir laiks atgriezties pie fenomeniem, ko sauc par cilvēcību un tautas identitāti.”

Dziesmas “Mūsu Zeme” video klips tapis sadarbībā ar Latvijas Radio, Rīgas Doma baznīcas draudzi un Aizsardzības ministriju.

Video klipa epizodēs piedalījušies arī Militārās policijas Specializēto militāro policistu rotas karavīri, Nacionālo bruņoto spēku Godasardzes rotas karavīri, Nacionālās aizsardzības akadēmijas deju kopas “Bramaņi” dejotāji Taigas Ludboržas vadībā.

Dziesmas “Mūsu Zeme” videoklips:



Komponiste, ieraksta producente: Inga Meijere

Teksta autori: Artūrs Strēlnieks, Jānis Vēbersts

Solisti: R.2.R.S. un Luīze Krasta

Piedalās: Zemessardzes orķestris, Zemessardzes koris “Stars”

Diriģenti: Andis Karelis, Ārijs Šķepasts

Skaņas apstrāde: Kristaps Krievkalns, Armands Treilihs

Video klipa režisors: Georgs Jānis Kļaviņš

Video mākslinieks: Jānis Porietis

Video operatori: Jānis Porietis, Armīns Janiks