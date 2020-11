"Nepieradinātās vakariņas mājās": īpašas kastes, ko radījusi Gundega Skudriņa ar komandu

FOTO. Nepieradinātās vakariņas mājās: Gundegai Skudriņai ar komandu pat pandēmija nav šķērslis iedvesmojošām idejām





2020. gads ieviesis lielas pārmaiņas pasaulē, līdz ar to arī pasākumu formas mainās līdz nepazīšanai. Par prioritāti visiem kļuvusi savu tuvāko un sava veselība, kā arī drošība, tāpēc radošā apvienība “Skudras metropole” un dizaina risinājumu uzņēmums “Dont Panic design” ir radījuši vairāku veidu sajūtu pasākumus, kas var noderēt, kā labas dāvanas gada nogales svētkos, kā arī brīžos, kad jāsēž mājās, bet prieku un iedvesmu gribās. Arī jubilejas, vai gadskārtu raksti jāsvin.

“Nepieradinātās vakariņas mājās” ir Pasākums kastē, kas var noritēt arī pie ārēji nelabvēlīgiem apstākļiem. Tā ir iespēja piedalīties lieliskā piedzīvojumā, gūt iedvesmu un prieku, izbaudīt krāšņas emocijas.

Kastes ir jauns, nebijis produkts. Tas ir piedzīvojums, ko veido kastes īpašnieki un vakariņu radītāji, savstarpējā mijiedarbībā. Savdabīgs, katra personīgs vakariņu ceļojums, kas tiek sasniegts

ievērojot dotās instruktāžas un veicot atbilstošas darbības.

Kas atrodas kastē, mājiņā?

Dāvanu kastē ir atribūti, rekvizīti, QR kodi, gaismekļi, kā arī dažādi priekšmeti, kas virza uz mērķi, gūt jaunu pieredzi, notikuma sajūtu. Tā ir iespēja, iepazīt savu galda biedru rotaļīgā, priekpilnā atmosfērā, novērtēt doto mirkli un noķert svētku sajūtas, atrodoties pašu izvēlētā, tīkamā, drošā vidē. Vakariņas sastāv no 4 ēdienu baudīšanai paredzētiem setiem. Katrs no setiem sastāv no priekšmetiem un lietām, kas paredzētas konkrētām darbībām; drukātām instrukcijām, kurām sekojot, var izpildīt norādītās darbības; QR kodiem, lai nokļūtu virtuālās dzīlēs un sastaptos ar noslēpumainiem aktieriem, mūziķiem vai astrologu; kā arī muzikāliem noformējumiem, atbilstoši vakariņu scenārijam.

“Nepieradinātās vakariņas mājās” kastē nav iekļauti pārtikas produkti. Atbilstošus produktus pasākumam kastē iesaka šefpavārs Raimonds Zommers. Pastāv iespēja produktus iegadāties un vakariņas pagatavot pašiem, ņemot vērā pavāra rekomendācijas, vai arī iegadāties jau gatavu vakariņu sagataves komplektu no šefpavāra, kas radīts speciāli “Nepieradināto vakariņu” setiem.

“Nepieradinātās vakariņas mājās” ir dāvana, kas prasa rūpīgu iedziļināšanos, atvēlētu brīvu laiku kopīgam piedzīvojumam un nesteidzīgam vakaram, toties dāvā svētku sajūtas pat vismulsinošākajā laikā.

Dāvanu kastes radītāji stāsta

Dizainers Mārcis Ziemiņš: “Nepieradinātās vakariņas mājās” ir piemērotas tiem, kuri vēlas izbaudīt citādāku vakariņošanas pieredzi savās mājās ar ģimeni vai draugiem. Tās iedvesmo

raudzīties uz vakariņām klātu galdu no cita skatu punkta. Tas ir romantisks piedzīvojums ar

spēles elementiem.

Producente Gundega Skudriņa: “Mēs vēlamies sagādāt cilvēkiem priekpilnas emocijas un

satikšanās prieku vienam ar otru. Bez liekas kņadas, dzīves problēmām un steigas. Vismaz uz stundu, divām, trim aizmirst par problēmām, lai ļautos priekam un iedvesmai, kas palīdzēs pārdzīvot grūtākus laikus. Ziemas salā “Nepieradinātās vakariņas mājās” kaste ienesīs siltumu, prieku un jautrību.