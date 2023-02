Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Rīgas centrā notikusi piecu automašīnu, ir vairāki cietušie Ieteikt







Rīgas centrā piecu automašīnu sadursmē cietušas četras personas, informēja Valsts policijā.

🇱🇻 Brīvības ielā #Rīga (#Latviaj) starp Lāčplēša un Stabu ielu notikuši vairākas avārijas, iespējams ar vienu un to pašu transportlīdzekli (no liecinieku vārdiem). Traucēta satiksme prom no centra.

📸 Vera Drinka | Jezduni pic.twitter.com/iOn15XBGsN — BreakingLV (@breakinglv) February 10, 2023

Ap plkst.12.20, pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, Brīvības un Ģertrūdes ielas krustojumā automašīna “BMW” sadūrās ar automašīnām “Škoda” un “Volkswagen”. Pēc tam tā pati “BM” automašīna sadūrās ar vēl divām automašīnām – “Toyota” un “Volvo”.

📸 @sadursme pic.twitter.com/qirgmzs82t — BreakingLV (@breakinglv) February 10, 2023

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka “BMW” vadītājam, iespējams, bijušas veselības problēmas.

Abos negadījumos kopā cieta četras personas – divas no automašīnas “BMW”, viena no “Toyota” un viena no “Škoda”.

Cietušie ar traumām nogādāti medicīnas iestādē.

Patlaban satiksme konkrētajā ceļa posmā var būt apgrūtināta.