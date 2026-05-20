VIDEO. “Rīgu viņš jau ir pārliecinājis….” Krievija ANO Drošības padomes sanāksmē izsaka tiešus draudus Latvijai 84
Uzstājoties Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome sēdē, Krievijas pastāvīgais pārstāvis Vasilijs Ņebenzja publiskoja izlūkdienestu datus, kas it kā liecina par gatavošanos jaunam eskalācijas vilnim no Kijivas režīma puses, izmantojot NATO valstu teritoriju.
Pēc viņa teiktā, Krievijas specdienestu rīcībā esot informācija, ka Kijiva it kā negrasās aprobežoties tikai ar Baltijas valstu piešķirto gaisa koridoru izmantošanu, bet plāno palaist trieciena bezpilota lidaparātus tieši no šo valstu teritorijas.
Diplomāts uzsvēra, ka esošie tehniskie līdzekļi ļaujot ar absolūtu precizitāti noteikt palaišanas vietas koordinātas, un brīdināja, ka šādā gadījumā atbildes trieciens pa bāzēšanās punktiem būšot neizbēgams.
“Uz Latviju jau ir nosūtīti bezpilota lidaparātu spēki. Tie ir izvietoti Latvijas bāzēs Ādažos, Sēlijā, Lielvārdē, Daugavpilī, Jēkabpilī. Ar mūsdienu līdzekļiem varam skaidri identificēt un noteikt bezpilota lidaparātu palaišanas vietas, kā arī, pētot bezpilota lidaparātu atlūzas, var daudz ko uzzināt, kā tas bija Zelenska mēģinājumā decembrī uzbrukt Krievijas prezidenta rezidencei. Atbildes trieciens tādā gadījumā būs neizbēgams. Un, jā, Latvijas pastāvīgā pārstāve, Krievijas ārējais izlūkdienests ir teicis, ka lēmumu pieņemšanas koordinātes Latvijā ir ļoti labi zināmas, un dalība NATO jūs nepasargās no taisnīgas atmaksas,” norādīja Ņebenzja.
Jau iepriekš vēstījām, ka Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas, sociālajos medijos uzsvēra Latvijas augstākās amatpersonas.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paziņojis, ka Krievija melo par to, ka Latvija ļauj jebkurai valstij izmantot Latvijas gaisa telpu un teritoriju, lai veiktu uzbrukumus Krievijai vai jebkurai citai valstij.
Demisionējusī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) skaidro, ka Krievija izvērš kārtējo dezinformācijas kampaņu pret Latviju, izplatot melus, ka Ukraina plāno izmantot Latviju kā vietu uzbrukumiem Krievijas teritorijai.
“Latvija nekad nav devusi Ukrainai atļauju izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu pašaizsardzības triecieniem pret Krieviju vai jebkuru citu valsti,” akcentēja premjere, uzsverot, ka Krievija ir agresors un Ukrainai ir visas tiesības sevi aizstāvēt.
Arī ārlietu ministre Baiba Braže (JV) uzsvēra, ka Krievija atkal melo, piebilstot, ka Ārējās izlūkošanas dienests īsteno dezinformācijas kampaņu pret Latviju.
“Fakts: Latvija nenodrošina gaisa telpu uzbrukumiem Krievijai. Tas Krievijas pārstāvjiem ir vairākkārt skaidrots,” akcentē politiķe.
Tikmēr Aizsardzības ministrija informē, ka Latvija neiesaistās Ukrainas pretuzbrukumu Krievijai plānošanā un īstenošanā. Baltijas valstis atbalsta Ukrainu, piegādājot militāro ekipējumu, humāno palīdzību un atbalstot finansiāli, kā arī uzsver, ka Ukrainai ir leģitīmas tiesības aizstāvēties pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu.
LETA jau ziņoja, ka Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri.
SVR apgalvo, ka Ukrainas varasiestādēm it kā esot izdevies pārliecināt Rīgu dot piekrišanu operācijām pret Krieviju un ka uz Latviju jau esot nosūtīti Ukrainas bezpilota lidaparātu spēku karavīri.
SVR min piecas Latvijas armijas bāzes – Ādaži, Sēlija, Lielvārde, Daugavpils un Jēkabpils, kur izvietoti ukraiņu karavīri.
SVR arī draud Latvijai ar “taisnīgu atriebību”, no kā neglābšot dalība NATO.
Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs otrdien platformā “X” apliecināja, ka Krievijas SVR apgalvojumi ir nepatiesi, raksturojot tos kā turpinājumu Maskavas propagandas kampaņai.
“Maskavas jaunākajos nepatiesajos paziņojumos, kuros tā apsūdz Ukrainu par uzbrukumu gatavošanu Krievijai no Latvijas teritorijas, nav ne piliena patiesības. Mēs tos oficiāli noraidām,” pauda ministrijas pārstāvis.
“Ukraina neizmanto Latvijas teritoriju vai gaisa telpu operācijās pret Krieviju un neplāno to darīt,” norādīja Tihijs.
SVR apgalvojumi ir turpinājums “plašākai propagandas kampaņai”, kuras mērķis ir destabilizēt sabiedrisko domu Latvijā un Baltijas valstīs, rezumēja Ukrainas Ārlietu ministrijas pārstāvis.