Foto: Pexels

Horoskopi 21. maijam. Šī diena var radīt sacensību vai konkurences sajūtu 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
16:33, 20. maijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Auns

Šodien ieteicams atturēties no pārāk skaļas savu panākumu izcelšanas vai publiskas lepošanās ar sasniegto. Lai gan prieks par paveikto ir saprotams, pārlieku uzsvērta informācijas pasniegšana var tikt pārprasta vai radīt nepareizu iespaidu. Mierīgāka un atturīgāka pieeja palīdzēs izvairīties no neveiklām situācijām un saglabāt labas attiecības ar apkārtējiem.

Vērsis

Kokteilis
Par šajos mēnešos dzimušajiem mēdz teikt – viņiem ir “zelta sirds” 1
NATO atbild uz Krievijas pārmetumiem Latvijai par Ukrainas dronu uzbrukumiem – arī ASV nāk klajā ar paziņojumu 3
Gaisa trauksme Lietuvā: uz patvertnēm steidzami nogādāts prezidents un citas augsta mēroga amatpersonas 49
Lasīt citas ziņas

Šī diena var radīt sacensību vai konkurences sajūtu, tāpēc svarīgi rīkoties pārdomāti un nepakļauties nevajadzīgam spiedienam. Iespējamās sekas būs atkarīgas no tā, cik lielu risku būsi gatavs uzņemties. Atturīga un piesardzīga pieeja palīdzēs mazināt iespējamos sarežģījumus un izvairīties no pārlieku lielām problēmām.

Dvīņi

Apkārtējie šodien var reaģēt saasināti vai pārāk kritiski uz informāciju, ko vēlēsies viņiem sniegt. Tāpēc būtu vēlams rūpīgi izvērtēt, ko un kā saki. Dažās situācijās labāk izvēlēties atturību un nepateikt lieku, lai izvairītos no pārpratumiem, strīdiem vai nevajadzīgiem sarežģījumiem.

Vēzis

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Rīgu viņš jau ir pārliecinājis….” Krievija ANO Drošības padomes sanāksmē izsaka tiešus draudus Latvijai
Krievija un Ķīna parakstījušas deklarāciju par jaunu pasaules kārtību – kas tajā teikts?
Nāksies “savilkt jostas” ciešāk! Eksperts atklāj, ka Latvijas ģimenes šovasar riskē izjust divkāršu triecienu

Tas, kas šodien sākotnēji var šķist kā šķērslis vai apgrūtinājums, patiesībā var izrādīties vieglāk pārvarams, nekā domāji. Skaidrība radīsies brīdī, kad sāksi rīkoties un iesaistīsies procesā. Tāpēc nevajadzētu pāragri atteikties no iecerēm tikai tāpēc, ka sākumā tās šķiet sarežģītas.

Lauva

Arī cilvēkiem, kuri šķiet ļoti veiksmīgi vai pārliecināti par sevi, ir savas vajadzības un vēlmes, kuras ne vienmēr citiem ir viegli saprast. Tas pats attiecas arī uz tevi. Tomēr šodien ir svarīgi atcerēties, ka personīgās vajadzības ir tava atbildība, un apkārtējiem nav pienākuma tās automātiski izprast vai piepildīt. Labāk tās skaidrot mierīgi un bez prasīguma, saglabājot cieņpilnu attieksmi pret citiem.

Jaunava

Šajā dienā uzmanība var vairāk tikt pievērsta citu cilvēku vajadzībām un interesēm, nevis tavām personīgajām lietām. Tas nenozīmē, ka kāds pie tā būtu vainojams, apstākļi vienkārši var izveidoties tā, ka nāksies vairāk iesaistīties citu jautājumu risināšanā. Šādās situācijās svarīgi saglabāt līdzsvaru un neaizmirst arī par savām vajadzībām.

Svari

Šī diena var būt emocionāli saspringta un nemierīga, tāpēc vēlams saglabāt pēc iespējas mierīgāku attieksmi pret notiekošo. Iespējamas situācijas, kas izraisa satraukumu, asākas viedokļu apmaiņas vai pārmērīgas emocijas. Īpaši svarīgi būs izvairīties no liekiem riskiem un pievērst uzmanību pašsajūtai. Ja rodas konflikts, prātīgāk būs laikus atkāpties, nevis turpināt saasināt situāciju.

Skorpions

Šodien īpaši svarīgi būs rūpīgi pārdomāt gan savu rīcību, gan teikto. Pat šķietami nenozīmīgas detaļas var iegūt lielāku nozīmi, un tikt interpretētas tev nelabvēlīgā veidā. Tāpēc vēlams būt piesardzīgam, precīzam un atbildīgam, lai izvairītos no pārpratumiem vai nepatīkamām sekām.

Strēlnieks

Šodien ieteicams vairāk pievērsties atpūtai un ļaut sev mierīgāku dienas ritmu. Apstākļi var būt tam labvēlīgi, ja vien neradīsies neparedzētas situācijas, kas saistītas ar tev tuviem cilvēkiem. Ja kādam būs nepieciešama palīdzība, centies izvērtēt, cik daudz vari iesaistīties, neaizmirstot arī par savām vajadzībām un spēku atjaunošanu.

Mežāzis

Tu mēdz izvēlēties riskantas vai sarežģītas situācijas arī tad, kad tas nav īsti nepieciešams. Šodien būtu svarīgi rīkoties apdomīgāk un nebalstīt savus lēmumus uz vēlmi pārbaudīt robežas. Risku vērts uzņemties tikai tad, ja citas iespējas patiešām nav. Dienas gaitā notikumi var attīstīties citādi, nekā sākotnēji plānots, tāpēc noderēs elastība, piesardzība un gatavība pielāgoties apstākļiem.

Ūdensvīrs

Pat ja šodien neizdosies sasniegt visu iecerēto vai iegūt vēlamo rezultātu, nevajadzētu to uztvert pārāk smagi. Ne katra neveiksme nozīmē, ka mērķis ir zaudēts vai vairs nav sasniedzams. Saglabā mieru, izvērtē situāciju un atceries, ka rīt būs jauna diena ar jaunām iespējām turpināt iesākto.

Zivis

Šodien vari būt īpaši izlēmīgs un enerģisks, tāpēc apkārtējie, iespējams, nevēlēsies tev pretoties vai iesaistīties strīdos. Tomēr svarīgi šo noskaņojumu izmantot saprātīgi un necensties apzināti kaitēt citiem. Negodīga vai pārāk asa rīcība var pavērsties pret tevi pašu, tāpēc labāk izvēlēties godīgu, tiešu un līdzsvarotu pieeju.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Neiespējami aizmirst! Šajos mēnešos dzimušie paliek sirdī uz mūžu
Kokteilis
Par šajos mēnešos dzimušajiem mēdz teikt – viņiem ir “zelta sirds”
Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm: 5 zodiaka zīmju pārstāvji jau pavisam drīz iegūs laimīgo lozi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.