VIDEO. Sākusies “Muzikālās bankas” balsošana: kura būs 2021.gada vērtīgākā dziesma?

4. janvārī, sākās fināla balsojums par gada vērtīgāko popa un roka dziesmu Latvijas Radio 2 rīkotajā aptaujā „Muzikālā banka 2021”.

Līdz 17. janvārim 25 fināla dziesmas vērtē klausītāji un Muzikālās bankas žūrija, bet no 18. līdz 25. janvārim balsojums turpināsies vairs tikai par 15 klausītāju iemīļotākajām dziesmām. Balsošana notiek mājaslapā muzikalabanka.lv. Gada vērtīgāko dziesmu noskaidros klausītāju balsojums „Muzikālās bankas 2021” apbalvošanas ceremonijas laikā, kas notiks 29. janvārī plkst. 21.00 Latvijas Radio 2 un LTV1 tiešraidē no Daugavpils Olimpiskā centra.

“Lai gan 2021. gads pagājis dažādu ierobežojumu zīmē, un kultūras dzīve bijusi izaicinoša, tomēr tas nav traucējis mūziķiem radoši izpausties. Iesniegto dziesmu daudzums un mūziķu veikums patiesi iedvesmo, un ir patiess prieks, ka šogad varēsim atkal atgriezties koncertšovā Daugavpils Olimpiskajā centrā,” stāsta Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš.

Apkopojot gada rezultātus, „Muzikālās bankas 2021” fināla balsojumā no 142 pieteiktajām dziesmām iekļuvušas šādas 25 dziesmas:

Aminata “Acis sāļas”:



Markus Riva “Asaras acīs”:



Jauno Jāņu Orķestris “Div’ scecītes”:



KATŌ & ZeBrene “Es tā jūtos”:



Bermudu Divstūris “Freona meitene”:



Prāta Vētra “Karuseļi”:



Olga Rajecka “Lai top”:



Astro’n’out “Lidmašīnas režīmā”:



Citi Zēni “Limuzīns uz krīta”:



ArtifexLV un Jānis Stībelis “Lūdzu neaizej”:



Laika Upe “Neprātīga doma”:



Instrumenti “Paraksts”:



Prāta Vētra, Dons, Intars Busulis “Piedošana”:



Singapūras Satīns , pied. Samanta Tīna “Plāksteris”:



MARTA & Patrisha “Prom”:



Lauris Reiniks & Alise Haijima “Savējais”:



Marta Ritova & Ozols “Sākam no jauna”:



Andris Ērglis un Antra Stafecka “Seko saulei”:



Aija Andrejeva & ZeBrene “Šamanis”:



Dons “Tas rakstīts debesīs” (Piena ceļš):



Dārta Stepanova, pied. DAGAMBA “Tālāk jāiet”:



Samanta Tīna “Tikai romāns”:



Ivo Fomins “Tu man esi”:



Prāta Vētra, pied. Tautumeitas “Tur, kur Dieva kamanas slīd”:



Intars Busulis, Abonementa orķestris, GG choir “Vai”:



Muzikālās bankas 25 fināla dziesmas, līdztekus klausītāju balsojumam, vērtē arī neatkarīga un starptautiska žūrija, kurā piedalās dziedātāja Marija Naumova, Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs un galvenais diriģents Ainārs Rubiķis, komponists un džeza pianists Kristaps Vanadziņš, dziedātājs Jānis Strazdiņš, mūziķis un dziesmu autors Kārlis Kazāks, dziedātāja un vokālā pasniedzēja Annija Putniņa, operdziedātājs Mihails Čulpajevs, mūzikas menedžmenta kompānijas Every Little Thing vadītāja Guna Zučika, Zviedrijas vecākās mūzikas ierakstu kompānijas Dead Frog Records dibinātājs, starptautiskās tiešsaistes radio stacijas Cashbox Radio īpašnieks Peter Astedt, ierakstu izdevniecības un mūzikas menedžmenta kompānijas Mamazone Records dibinātājs, Ungārijas Neatkarīgo mūzikas izdevēju asociācijas prezidents Zsolt Jeges.

Par savu mīļāko kompozīciju var balsot reizi dienā www.muzikalabanka.lv. Klausītāji un žūrija noteiks tās 15 dziesmas, par kurām turpināsies izšķirošais balsojums, izvirzot gada vērtīgāko dziesmu. Tieši šīs kompozīcijas būs dzirdamas „Muzikālās bankas 2021” noslēguma koncertšovā 29. janvārī tiešraidē Latvijas Radio 2 un LTV1 no Daugavpils Olimpiskā centra.

“Muzikālā banka” ir Latvijas Radio 2 rīkota aptauja, kurā ik gadu klausītāji nosaka vērtīgākās un mīlētākās pašmāju dziesmas. Latvijas Radio 2 ēterā „Muzikālā banka” skan trīs reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās plkst. 14.05 un sestdienās no plkst. 12.00. Visa gada garumā klausītāju balsojums mājaslapā www.muzikalabanka.lv nosaka nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Tradicionāli “Muzikālās bankas” gada aptauja noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no radio klausītāju un žūrijas puses tiek novērtēti visaugstāk.

Šogad „Muzikālā banka” notiks jau 22. reizi. “Muzikālā banka 2020” par vērtīgāko dziesmu tika atzīta Intara Busuļa izpildītā “Dejo vientulību”. Par otru vērtīgāko dziesmu tika atzīta Carnival Youth izpildītā “Vasara bez internetiem”, savukārt trešo vietu ieņēma Triānas parka un Igo kompozīcija “Mālos pelēkos”.