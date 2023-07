Džonijs Deps un Ambera Hērda - no laimīgas kopdzīves līdz tiesai

VIDEO. "Saudzējiet sevi, un uz tikšanos!" kinozvaigzne Džonijs Deps uzrunājis savus fanus Krievijā







60 gadus vecā Holivudas kinozvaigzne Džonijs Deps savas jaunākās filmas “JEANNE DU BARRY” pirmizrādes ietvaros nosūtījis īpašu video sveicienu saviem Krievijā dzīvojošajiem faniem, kad šajās dienās filma tika parādīta uz lielajiem ekrāniem arī Krievijā.

“Sveiki. Te Džonijs Deps. Liels paldies, ka atradāt laiku noskatīties mūsu jauno filmu. Es esmu par to ļoti lepns un ceru, ka jūs arī gūsiet no tās prieku. Saudzējiet sevi, un uz tikšanos!” – aktieris teica video sveicienā, kas tika pārraidīts pirms filmas pirmizrādes vienā no lielākajiem Maskavas kinoteātriem “Khudozhestvenny”.

Drāmā “JEANNE DU BARRY” galveno lomu atveido franču aktrise Maivena Le Besko, kurai piemīt īpatnējs skaistums. Un tomēr, 47 gadus vecā bijusī franču režisora Luka Besona sieva filmā atveido 25 gadus vecu kurtizāni. Starp citu, pati Maivena arī ir filmas režisore un scenārija autore. Filmā hercoga Rišeljē lomā iejuties arī 88 gadus vecais komiķis Pjērs Rišārs. Taču vēsturē daiļās kurtizānes dzīve beidzās traģiski – 1793.gada 8.decembrī grāfienei Dibarī izpildīja nāvessodu, nocērtot galvu.

Džonijs Deps šajā filmā iejuties Francijas karaļa Luija XV lomā, kuram grāfiene Dibarī bija kļuvusi par mīļāko.

Pasaules pirmizrādi filma “JEANNE DU BARRY” piedzīvoja jau šī gada 16.maijā. Pēc tās noslēguma titriem zālē stāvovācijas skanēja septiņas minūtes ilgi. Notiekošais Depu ļoti saviļņoja, un viņš pat apraudājās.

Pēc tam viņš paziņoja, ka viss izdevies tik lieliski droši vien tāpēc, ka viņš, filmējoties, nav domājis par Holivudu. “Es vairs nejūtu vajadzību pēc Holivudas,” – viņš paziņoja.

Filmas “JEANNE DU BARRY” treileris: