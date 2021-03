Princis Harijs un Megana piedalās Opras Vinfrijas sarunu šovā

VIDEO. Skandalozā Opras Vinfrijas intervija ar princi Hariju un Meganu Mārklu būs skatāma latviešu valodā jau šovakar Ieteikt 5







Jau šovakar kanālā “STV” varēs noskatīties skandalozo Opras Vinfrijas sarunu “Megana un Harijs. Karaļnama skandāls” tulkotu latviešu valodā.

Īsajā reklāmas rullītī, kas pieejams vietnē “Youtube” vairākos kadros dzirdāms, kā Opra saka: “Gribu, lai visiem ir skaidrs – neviena tēma nav neaizskarama”, “Šķiet nepanesami, būs bijis lūzuma punkts…”. Bet princis Harijs teic: “Mani uztrauca, ka vēsture var atkārtoties”. Visbeidzot pēdējā kadrā slavenā šovu vadītāja saka: “Jūsu teiktajā ir daudz šokējoša”.

Jau zināms, ka Opra Vinfrija sarunu ar princi Hariju un Meganu Mārklu pārdeva ASV televīzijas kanālam “CBS” par 9 miljoniem ASV dolāru. Mēļoja, ka daļu no šīs naudas par interviju saņēma arī paši “vaininieki” – princis Harijs un Megana, un tomēr īsi pirms intervijas pirmizrādes Amerikas TV kanālā, Saseksas hercogi paziņoja, ka nav saņēmuši ne centa par sarunu ar Opru Vinfriju.

Slavenā TV personība Opra Vinfrija. Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Jau vairākkārt vēstīts, ka Harijs un Megana šajā intervijā pateica daudz, piemēram, to, ka britu karaļnams esot bijis norūpējies, kāda ādas krāsa būs prinča Harija un Meganas Mārklas gaidāmajam bērniņam, kā arī pēc kāzām Meganai esot atņemtas automašīnas atslēgas un pase. Turklāt viņa neesot varējusi iziet no mājas tad, kad to vēlējās, faktiski esot bijusi ieslodzīta.

Pirmais, kurš no britu karaliskās ģimenes sniedza komentāru žurnālistiem par šiem Meganas Mārklas apgalvojumiem bija prinča Harija vecākais brālis, princis Viljams, kurš uz jautājumu, vai tas ir tiesa, ka karaļnams bija uztraucies par toreiz vēl nedzimušā Ārčija ādas krāsu, atbildēja, ka tas “nav par karaļnamu un tā nav taisnība”.



























Keita Midltone un princis Viljams kopā ar saviem bērniem apmeklē pantomīmas izrādi Londonā

Tāpat Megana stāstīja, ka patiesībā abi ar princi Hariju esot bijuši salaulāti dažas dienas pirms greznās laulību ceremonijas, ko translēja lielākie pasaules TV kanāli 2018.gada 19.maijā, kas bija brīvdiena visiem Lielbritānijas iedzīvotājiem. Mārkla apgalvoja, ka šis “cirks” esot bijis domāts tikai skatītājiem un faniem… Pēc šī apgalvojuma vairākās intervijās Lielbritānijas anglikāņu mācītāji sacīja, ka tie ir meli, jo princis Harijs un Megana Mārkla tika salaulāti tieši šajā dienā – 2018.gada 19.maijā.























Prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas

Zināms arī, ka prinča Harija vectētiņš, Lielbritānijas karalienes Elizabetes II, vīrs, 99 gadus vecais princis Filips, tiekot “sargāts” no šīs intervijas satura, jo pēc sirds operācijas pārciešanas un mēnesi ilgas ārstēšanās slimnīcā, viņa veselība ir ļoti trausla un saudzējama.





























































Lielbritānijas karalienes Elizabetes II vīrs, princis Filips

“Megana un Harijs. Karaļnama skandāls” jau šovakar kanālā “STV” plkst. 19:30:



LA.LV Aptauja Vai tu plāno noskatīties šo interviju? Jā, noteikti

Centīšos!

Nē, neskatīšos

Nezinu Padalies ar rezultātiem