VIDEO. Tūkstošiem dziedātāju balsis Mežparka estrādē vienojas, izpildot Ukrainas himnu: Esam kopā ar Ukrainas tautu un būsim kopā līdz pat uzvarai







Rīgā turpinās Dziesmu un deju svētki. Mežaparka Lielajā estrādē vakar plkst.20 notika koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” ģenerālmēģinājums.

Kopkoris izpildīja tautasdziesmu apdares un tautas dziesmu iedvesmotas oriģinālkompozīcijas, bet kopkora skanējumā būtiska loma bija “a cappella” dziedāšanai. Lielkoncerta programmā iekļauts gan iepriekšējo Dziesmusvētku mantojums, gan skaņdarbi, kas izsaka latvisko identitāti, tautas brīvību, cieņu pret senču mantojumu, garīgā tīruma meklējumus un nākamības atklāsmes.

Gatavojoties šim Latvijas tautai tik nozīmīgajam notikumam, plašas diskusijas izraisīja jautājums, vai Dziesmu svētku repertuārā būtu nepieciešams iekļaut dziesmu ukraiņu valodā. Tas ir noticis! Tūkstošiem dziedātāju balsis vienojas un tiek izpildīta Ukrainas himna.

Video, kurā no dažādiem rakursiem iemūžināts himnas izpildījums, pāršalc tērzēšanas platformu “Twitter”.

Thousands of singers perform the Ukrainian anthem at the Latvian Song festival pic.twitter.com/xr2aObGnG6 — Guna Gleizde (@ggleizde) July 5, 2023

With love from 🇱🇻 to 🇺🇦: today more than 11 thousand people sang the national anthem of Ukraine pic.twitter.com/XeSt4l5V4q — Dāniels Brūvers 🇺🇦 (@dbruvers) July 5, 2023

Tāpat ar video dalījusies Latvijas Ārlietu ministrija, ierakstā norādot, ka esam kopā ar Ukrainas tautu tās varonīgajā cīņā pret Krieviju un būsim kopā līdz pat uzvarai!

🇱🇻 @Dziesmu_svetki kopkoris lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” ģenerālmēģinājumā izdzied Ukrainas valsts himnu. Nu jau teju 500 dienas gan sirdīs, gan darbos esam kopā ar Ukrainas tautu tās varonīgajā cīņā pret agresoru Krieviju. Būsim kopā līdz pat 🇺🇦 uzvarai!

Slava Ukrainai! pic.twitter.com/z7xsqvsKMh — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Arlietas) July 6, 2023

Ar aizkustinošo izpildījumu dalījušies “Twitter” lietotāji arī no citām valstīm, tostarp Čehijas.

Pour transporter les festivaliers @Dziesmu_svetki, là où a été chanté en chœur l’hymne 🇺🇦 mercredi soir, quelques heures avant de nouvelles victimes de bombardements russes à Lviv https://t.co/r5uUKJZiWI — Radio Prague Int. (@RadioPragueFr) July 6, 2023

Redzams arī himnas izpildījums no Dziesmu un deju svētku dalībnieku skatu punkta.

National anthem of Ukraine at Latvian song and dance festival performed by thousands of choir singers. #StandWithUkraine #Latvia #DziesmuSvetki pic.twitter.com/2jZ2alQAXB — Jānis Geste (@gestins) July 5, 2023

























































































































































































































































