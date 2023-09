VIDEO. Turpina meklēt ASV iznīcinātāju, no kura pagaidām vēl nenoskaidrotu iemeslu dēļ pilots katapultējies

ASV armija ir lūgusi sabiedrības palīdzību, lai atrastu vienu no saviem iznīcinātājiem F-35 pēc tam, kad pilots katapultējās no lidmašīnas. Tas pazuda svētdienas pēcpusdienā, kad pilots lidoja virs Dienvidkarolīnas štata dienvidu daļas, vēsta “BBC“.

Pilots katapultējās un droši piezemējās ar izpletni. Viņš atrodas slimnīcā, un viņa stāvoklis ir stabils.

Tērzēšanas platformā “X” publicētajā video redzams, kā lidmašīna turpina lidot bez pilota.

BREAKING: US $80m Jet Missing | Flying With No Pilot

Military officials are searching for a jet after the pilot ejected. The jet has not crashed and has continued to fly on autopilot.

“The public is asked to cooperate with military authorities as the recovery effort continues” pic.twitter.com/jnof2YP9Dd

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 18, 2023