Velsas princis Viljams šodien ieradies Igaunijā un vizītes laikā tiksies ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu, apmeklēs Tapas militārajā bāzē dislocētos britu karavīrus, kā arī ukraiņu skolu, paziņojusi Igaunijas prezidenta kanceleja.

Savukārt 21.martā Velsas princis dosies uz Tapu, kur tiksies ar NATO sabiedrotajos spēkos dienējošajiem britu karavīriem. Lielbritānija vada NATO starpnacionālo misiju Igaunijā.

Vēl karaļa Čārlza vecākais dēls Igaunijā apmeklēs ukraiņu skolu un tiksies ar Igaunijas Tīro tehnoloģiju asociāciju, lai uzzinātu vairāk par inovatīviem risinājumiem zaļo tehnoloģiju sektorā.

Vizīte izceļ spēcīgās divpusējās attiecības starp Lielbritāniju un Igauniju, kā arī valstu sadarbību drošības jomā, norādījusi prezidenta kanceleja.

Šī būs prinča Viljama pirmā oficiālā vizīte Igaunijā.

The Prince of Wales has arrived in Estonia and has met the President at the Presidential Office 🇬🇧 🇪🇪 pic.twitter.com/Rn3qvxbcke

A pleasure to meet the President of Estonia, Alar Karis, and recognise the strong historic link between our countries. Thank you for the warm welcome! 🇪🇪🇬🇧 pic.twitter.com/atv83jL9bV

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 20, 2025