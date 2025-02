Ilustratīvs foto. Foto: Shutterstock

VIDEO. “Vienā brīdī klausos un saprotu, ka suns dzīvnieku man dzen tieši virsū” – dzinējmedību laikā mednieks piedzīvojis stindzinošas sajūtas Ieteikt







Pēdējās dienās no dažādiem avotiem saņemts video, kurā redzams, kā dzinējmedību laikā mednieks ļoti tuvā distancē sastapis lāci un to nofilmējis, raksta portāls Medibam.lv.

Reklāma Reklāma

Sākotnēji tika ziņots, ka kadri uzņemti Lubānā, taču vēlāk parādījās informācija, ka notikums varētu būt fiksēts Strenčos. Medibam.lv pēc publikācijas izdevies atrast arī video autoru un iegūt plašāku informāciju.

Kā izrādījās, video uzņemts MK “Dukāns” medību platībās, Ēveles pagastā, 12 kilometru attālumā no Strenčiem. Izrādās lācis šajās medību platībās ir pastāvīgs iemītnieks. Paldies MK “Dukāna” medniekiem, kuri bija gatavi padalīties ar šo stāstu!

Atsaucās arī video autors Toms Lamba, kurš izstāstīja, kā viss patiesībā noticis dzinējmedību laikā, kad nofilmēts lācis:

“Lācis skrēja un aizskrēja. Situācija katrā ziņā bija interesanta. Lācis nofilmēts tajās pašās medību platībās, kur septembrī tika nomedīts rekordliels alnis. Tas notika 1. februārī. Tas bija otrais dzinējmedību masts.

Brālis Artis tajā reizē gāja kā dzinējs kopā ar Norvēģijas aļņu suni Izzy. Mastā bija vēl trīs suņi, īsāk sakot, masts sākās un mežs sāka skanēt. Divi suņi aizgāja ar briežu bulli uz atpēdām. Turpretī Izzy gāja ļoti mērķtiecīgi iekšā mastā. Visbeidzot suns mastā sāk riet un stāv uz vietas, pēc riešanas liekas, ka ir kuilis vai varbūt tomēr alnis. Kādu brīdi Izzy strādā uz vieta, tāpēc pa rāciju dzinējiem saku, lai iet palīgā sunim, varbūt situācija jāpakustina. Stāvēju masta malā un navigācijā sekoju līdzi suņa virzībai. Dzinēji vēl nebija tikuši līdz sunim, kad suns sāka virzīties lēnām uz priekšu mastā. Navigācijā skatījos, kurā virzienā Izzy dodas.

Vienā brīdī klausos un saprotu, ka suns dzīvnieku man dzen tieši virsū, apstājos un noņemu plinti no pleca. Sākumā pat nesapratu, likās, ka tā ir liela mežacūka, bet redzēju, ka tas ir kaut kas brūns un tā nav mežacūka. Saprotu, ka lācis, tas pats, kas platībās jau bija manīts arī iepriekš. Kolēģis no blakus tornīša man rācijā ziņo – Eu, lācis! Lācis taisnā līnijā skrēja tieši man virsū, 50 m attālumā viņš maina virzienu, ieslīpi garām man. Pirms grāvja lācis piestāj un sper vēl dažus soļus manā virzienā. Citi kolēģi rācijā vēl bļāva – filmē, filmē. Tik pašam galvā dilemma, filmēt vai labāk turēt ieroci. Beigās tomēr izdevās nofilmēt. Lācis bija aptuveni 25 metrus no manis. Par laimi, lācis sagriezās un aizskrēja tālāk. Protams, sajūtas tajā brīdī bija episkas, un šīs sajūtas otram tā īsti nevar nodot.”

Šādi gadījumi Latvijā kļūst arvien biežāki un drīzumā varētu kļūt par normu, tāpēc ne tikai medniekiem, bet arī dabā gājējiem un sēņotājiem jābūt gataviem šādām situācijām. Ir svarīgi zināt, kā pareizi rīkoties, ja mežā sastopat lāci.

Reklāma Reklāma

Ir pierādīts, ka piparu gāze ir ļoti efektīva, ja tiek izmantota pareizi. 2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā (ASV) no 1985. līdz 2006. gadam tika konstatēts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturēja nevēlamu lāča uzvedību. Vēl jo vairāk, 96% gadījumu, kad cilvēki nonāca tuvā kontaktā ar lāci, iztikts bez ievainojumiem.

Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu.

Daži fakti:

– 92% gadījumu piparu gāze efektīva brūno lāču, 90% melno lāču, bet 100% balto lāču uzbrukumu gadījumā

– 98% gadījumu, kad piparu gāze izmantota lāča uzbrukuma gadījumā, cilvēkiem izdevies izvairīties no jebkādiem ievainojumiem

– 7% gadījumu vēja virziens neveiksmīgi ietekmēja piparu gāzes efektivitāti

– 14% gadījumu, kad tika lietota piparu gāze, nedaudz cietis arī cilvēks, kas to izmantoja

– Piparu gāzes aerosolu nedrīkst turēt somā, tam jābūt pa rokai, jo lāča uzbrukums var notikt ļoti ātri un negaidīti