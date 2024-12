Vairāki aculiecinieki ziņojuši, ka virs ASV aviobāzes Lielbritānijā manījuši klejojam noslēpumainus bezpilota lidaparātus, vēsta “Daily Mail”. Droni novēroti virs bāzes, kurā drīzumā tiks izvietoti ASV kodolieroči.

Ziņojumi par amerikāņu kodolieroču izvietošanu Lielbritānija bāzē pirmo reizi kopš Aukstā kara laikiem ir pastiprinājusi bažas, ka aiz dronu aktivitātēs varētu būt iesaistīta Krievija.

ASV Gaisa spēki pagājušajā mēnesī norādīja, ka bezpilota lidaparāti manīti virs trim ASV bāzēm, kas atrodas Lielbritānijā.

Ziņots, ka nezināmie lidaparāti novēroti arī virs ASV armijas bāzes, kurā tiek ražoti un pētīti ieroči, tostarp tie, kas tiek piegādāti Ukrainai.

Dažos ziņojumos jau kopš novembra vidus tiek ziņots par automašīnas izmēra droniem, kas novēroti Ņūdžersijā, kas dažkārt parādās grupās un bieži vien vairākas stundas atrodas vienā un tajā pašā vietā. Tie esot manīti arī virs Ņujorkas, Teksasas un Oklahomas.

Okeāna apgabala šerifs Maikls Matrondijs vēstīja, ka pēc kāda policista ziņojumiem, kurš ieraudzījis 50 bezpilota lidaparātus lidojam no okeāna puses, tika izsaukta valsts policija, FIB un Krasta apsardze, kā arī palaists drons aizdomīgo bezpilota lidaparātu izsekošanai.

Ņudžersijas policijas departaments izteicis bažas pēc tam, kad atklāja, ka drons, kuru tie izsekojuši, esot viegli izvairījies un pazudis no redzesloka.

Tiek vēstīts, ka aprakstītie bezpilota lidaparāti līdzinās Krievijas “Orlan-10” lidaparātiem.

Gan ASV, gan Apvienotās Karalistes izlūkošanas eksperti norādījuši, ka šie droni varētu būt saistīti ar Krieviju. Eksperti uzskata, ka Krievija varētu veikt izlūkošanas misiju, lai apzināti iedarbinātu un pārbaudītu konkurentu gaisa telpas aizsardzības procedūras un reakcijas laiku. Vai arī Kremlis varētu vienkārši izspiegot Ukrainas sabiedrotos, kas palīdz cīņā pret Krieviju.

Nottinghamshire, England.

There were actually four of them, spaced out. There is nothing showing nearby on FlightRadar. No engine sound.#drones #dronesighting #UAP #UAPs #UAPSightings #UFOTwitter #UFOSightings #ufo pic.twitter.com/wil4USYHG8

— YesSirTopMan (@YesSirTopMan) December 14, 2024