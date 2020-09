Publicitātes foto

Jaunu singlu “Antidepresanti” klausītājiem nodod pazīstamais pašmāju reperis Ozols. Dziesma tapusi sadarbībā ar producentu Kasparu Ansonu un pavisam jaunu vārdu mūzikā – ZeBrene.

Dziesmu “Antidepresanti” izpilda Ozols un jaunums Latvijas mūzikas nozarē – ZeBrene. Šis mūziķis veiksmīgi darbojas nozarē, taču nu spoži piesaka sevi ar jaunu skatuves vārdu, neatklājot nekādas sīkākas detaļas par savu personību.

“Ja runājam par konkrētu dziesmas stāstu, tad patiesībā ir jāsaka, ka vislielākā mana vēlēšanās ir tāda, lai cilvēks klausās dziesmu un sadzird tajā tieši to, ko vēlas pats. Lai izjūt to savā veidā un noķer to sajūtu, ko vēlas. Mums kopā bija lieliska sadarbība, un es ceru, ka dziesma aizies tautās, ka cilvēkiem tā patiks, ka klausītāji novērtēs mūsu darbu,” saka Ozols, uzsverot, ka dziesma ir jābauda katram pēc savām sajūtām. “Ja māksla ir jāskaidro, tad kaut kas nav kārtībā,” nosmej Ozols.

“Dziesmu katrs var uztvert citādāk, kāds pat, iespējams, kā humoru, taču patiesībā te slēpjas ļoti nopietna tēma tiešā nozīmē – antidepresanti. Tā ir patiesa un tieša dziesma. Tā stāvēja plauktiņā aptuveni trīs četrus gadus, ik pa laikam meklējot komandas biedrus realizēšanai, taču līdz šim nebija izdevies atrast īsto kombināciju. Kā zināms, tās dziesmas, kas tikai krājas plauktos, atņem enerģiju nākamajām, tāpēc nolēmu, ka tam ir jāpieliek punkts. Kā izrādījās – īstais laiks un īstā vieta, jo līdzās parādījās Ozols, kurš ir ļoti parasts, atsaucīgs un labprāt iesaistās šādās avantūrās. Kā saka – kas neriskē, tas nevinnē,” atklāj ZeBrene.

Singla “Antidepresanti” vārdu autori ir Ozols un ZeBrene, kurš ir arī mūzikas autors. Dziesmas producents ir Kaspars Ansons.

Dziesmai tapis arī teksta video, kā autore ir dziedātāja Madara Dzintara: