"Vienmēr zaļi" atkal kopā pēc 30 gadiem!







Sestdien, 9. aprīlī plkst. 19.00 Mazmežotnes muižā notiks dziedātāja Laimja Rācenāja un leģendārā ģitārista Aivara Hermaņa jaunās koncertprogrammas “Vienmēr zaļi” pirmatskaņojums – tā būs tikšanās mūzikā, sarunās un atklāsmēs. Koncertu rīko Mazmežotnes muiža sadarbībā ar “BILŽU BIROJU”.

Mūzikā viņi satikās pirms 30 gadiem – uzstājoties mūzikas un mākslas festivālā “BILDES 92” Rīgas pils Baltajā zālē. Toreiz viņi izpildīja evergrīnus (evergreens–angļu val.) – vienmēr zaļās melodijas. Tā kā šīs melodijas vēl joprojām ir tikpat populāras kā pirms 30, 50 vai 80 gadiem, labi pazīstamie mūziķi Aivars Hermanis un Laimis Rācenājs ir vienojušies atjaunot duetu, lai ar prieku atkal jums atskaņotu melodijas, kuras visā pasaulēkļuvušas par standartu džeza mūzikā.

Koncertā skanēs R.Rodžersa, Dž.Geršvina, A.K.Žobima, H.Arlena, P.Makartnija, Dž.Lenona, R.Paula u.c. komponistu dziesmas, piemēram, “Girl from Ipanema”, “Summertime”, “Autumnleaves”, “Michelle”, “Mežrozīte” u.c.Vairums no tām sarakstītas laika posmā no 1920. līdz 1970. gadam. Šīs dziesmas ir sarakstītas tik meistarīgi, ka tās pielāgojamas jebkādiem tempiem un mūzikas žanriem. Daudzi mūzikas kritiķi jau sen tās ir iekļāvuši mūzikas zelta fondā un kultūras kanonā, dēvējot tās par klasiku un uzskatot, ka līdzīgus šedevrus vairs nesagaidīsim.

Pilnīgi droši var apgalvot, ka Laimja Rācenāja un Aivara Hermaņa aicinājums ir mūziku sludinātnepastarpināti – “dzīvajā”, par būtiskāko priekšnoteikumu veiksmīgam izpildījumam uzskatot klausītāja klātbūtni, interpreta un publikas savstarpējās saskarsmes ķīmiju un, pats galvenais, vienkāršību.

Laimis Rācenājs pabeidzis G.Otsa Mūzikas koledžu Tallinā, bet izglītojies daudz un dara to joprojām, jo ir pārliecināts, ka izpildījuma kvalitāti un saturu nosaka ne tikai muzikālā pieredze, bet eksistenciālā pieredze kopumā. Iespējams, ar šo faktu ir izskaidrojama dziedātāja vēlme izmēģināt sevi dažādos žanros, stilos un sastāvos, lai gan Laimis pats sevi uzskata par džeza dziedātāju.

Muzicējis kopā ar gandrīz visiem redzamākajiem džeza mūziķiem Latvijā un Igaunijā. Dziedātājam bijušinozīmīgi koncerti un muzikālie projekti kopā ar Igaunijas Radio kori, Latvijas Radio kori, Liepājas simfonisko orķestri, Latvijas Radio bigbendu, “Timeaftertime”, “MirageJazzOrchestra”, Raimondu Paulu u.c.

Laimis Rācenājs ir bijis solists un dalībnieks grupās “Zvaigznīte”, ”Līvi”, “Harmony 4 Riga” (Latvija),“Barbershop Quartet” (Igaunija) u.c., muzikālajos projektos “Viva LaBomba”, “Besamemucho dziesmas ar chili”, “Balādes par vīnu, mīlu un raganām”u.c. Piedalījies TV šovos un koncertējis vairāk nekā 20 valstīs.

Aivars Hermanis dažādās aptaujās vairākkārt atzīts par Latvijas labāko ģitāristu. Viņš piedalījies vairāk nekā 1000 skaņdarbu ieskaņojumos un uzstājies neskaitāmos koncertos dažādās pasaules valstīs. Viņa komponista kontā ir vairāk nekā 100 dziesmu un instrumentālu kompozīciju.

Kā profesionāls mūziķis ģitārists Aivars Hermanis ir spēlējis grupās “Suvenīrs”, “Tip-Top”, “Modo”, “Opus”, “Remix”, R.Paula ansamblī, Latvijas Televīzijas un radio orķestrī, G. Rozenberga bigbendā,“Stabu ielas džess” orķestrī, Laimas Vaikules grupā un daudzos citos muzikālos kolektīvos.Aivars joprojām muzicē dažādos džeza un populārās mūzikas projektos.

*Koncerta afišā izmantota fotogrāfa Aivara Liepiņa fotogrāfija, kas tapusi mūzikas un mākslas festivālā “BILDES” 1992. gadā.

Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.

Plašāka informācija par Laimja Rācenāja un Aivara Hermaņa jauno projektu “BILŽU BIROJĀ” (tālr.: 29282866).

Lai nesteidzīgi baudītu sestdienas koncertvakaru un svētdienas rītu ar garšīgām brokastīm, koncerta apmeklētājiem iespējams rezervēt muižas viesnīcā kādu no istabiņām (tālr.: 25772269).

Koncerts notiek divās daļās. Koncerta apmeklētājiem būs atvērta bufete.

Koncerts notiek, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus.