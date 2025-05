“Murgs! Es beigās konsultēju NVA darbinieci, nevis viņa mani!” Maija par absurdu, meklējot darbu Krista Draveniece

Darba meklējumi nekad nav viegli, dažiem šis process ir pat mēnešiem un gadiem ilgs. Jau iepriekš mums rakstījuši darba meklētāji, kuri saskārušies ar nievājošu attieksmi Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). Šoreiz LA.LV uzrakstījusi Maija, kura pārsteigta par tieši Ogres nodaļas neprofesionālo attieksmi ar klientiem.

Maija raksta: “Arī man un, pēc atsauksmēm tīmeklī spriežot, vēl ļoti daudziem citiem klientiem bijusi “fantastiska” pieredze Ogres NVA. Ja neapzinātos savas spējas, izglītību, pieredzi, domāju, ka šie darbinieki arī mani novestu līdz diezgan depresīvam stāvoklim (manā draugu lokā ir arī šāds piemērs).

Darbinieces iedomīgā izturēšanās bija vienas komēdijas ainas cienīga, bet, pat visu to atstājot bez ievērības, fakti ir šādi:

– arī mani vairākkārtīgi centās pierunāt atteikties no bezdarbnieka statusa (tikko esmu to saņēmusi),

– mani neviens neinformēja par bezdarbnieka pienākumiem (tos uzmeklēju pati, pat dienasgrāmatu lūdzu atsūtīt es),

– man nepiedāvāja nevienu vakanci un

pats amizantākais – darbiniece nezināja pat par pieejamajām mācībām un vakancēm novadā, un lūdza, lai padalos ar sevis izmeklēto informāciju, jo viņa neesot tādu redzējusi.

Un es vēl varētu turpināt… Teikšu, kā ir – esmu šokā par dažu Ogres NVA darbinieku līmeni visos aspektos – no elementāras saskarsmes kultūras un etiķetes līdz amatam nepieciešamajai kompetencei. Droši vien jāsaka, ka par iespējām es konsultēju šo NVA darbinieci, nevis viņa mani. Arī telefona saruna ar viņas kolēģi bija diezgan savdabīga un “kompetences” aspektā identiska.

Jāatzīst, ka viena no darbiniecēm mūsu individuālajā sarunā arī jūtami mainīja sākotnējo attieksmi – tā bija karjeras konsultante. Paldies viņai par to! Turu īkšķus un ceru, ka šādas pozitīvas transformācijas attieksmē piedzīvo arī pārējie darba meklētāji.

Mazliet sasmējos, kad pēc šī saviļņojošā NVA apmeklējuma pie ziņojuma dēļa pamanīju iespēju saņemt psihologa konsultāciju; tā būtu jānodrošina automātiski ikkatram, kuru konsultē šie daži NVA spīdekļi.”

Jautājam skaidrojumus NVA.

1. Kādēļ cilvēkiem, kuri meklē darba iespējas, tiek piespiests vai uzspiests atteikties no bezdarbnieka statusa?

Normatīvajos aktos nav noteikts termiņš, cik ilgi cilvēks ir tiesīgs atrasties bezdarbnieka statusā. Taču bezdarbnieka statusu var saglabāt tik ilgi, kamēr tiek pildīti bezdarbnieka pienākumi. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10. pantā noteikti kritēriji, lai persona varētu saglabāt bezdarbnieka statusu, savukārt minētā likuma 14. pantā noteikti pienākumi. Galvenais pienākums bezdarbnieka statusa laikā ir aktīvi meklēt darbu – piedalīties konkursos uz vakantajām darba vietām, darba meklēšanas atbalsta pasākumos un veikt citas darbības ar mērķi iekārtoties darbā.

Atrodoties bezdarbnieka statusā svarīga ir sadarbība starp bezdarbnieku un NVA, lai darba meklēšanas rezultāti būtu sekmīgi. Katrā darba meklēšanas atbalsta konsultācijā bezdarbniekam ir jāapliecina aktīvi darba meklējumi un kopumā bezdarbnieka statusa laikā aktīvi jālīdzdarbojas. Ja ir iegūts bezdarbnieka statuss un persona vairs nevēlas pildīt bezdarbnieka pienākumus vai saņemt NVA pakalpojumus, tad tā tiek informēta par tiesībām atteikties no bezdarbnieka statusa.

2. Kādēļ bezdarbieks netiek informēts par bezdarbieka pienākumiem?

Ikviens klients, piesakoties statusam, tiek iepazīstināts ar tiesībām/pienākumiem, un sadarbībā ar klientu tiek sagatavots individuāls darba meklēšanas plāns. Jāpiebilst, ka informācija par bezdarbnieka tiesībām un pienākumiem ne tikai klientiem, bet ikvienam iedzīvotājam ir pieejama NVA tīmekļvietnē.

3. Kādēļ bezdarbiekam netiek piedāvātas vakances un bezmaksas kursi?

Bezdarbniekam vai darba meklētājam regulāri tiek ieplānotas darba meklēšanas atbalsta konsultācijas, kurās konsultants palīdz izvērtēt un noteikt personai piemēroto darbu, piedāvā piemērotas vakances, vērtē individuālo personas situāciju un iespēju atgriezties darba tirgū, pārrunā veiktos darba meklējumus un plāno turpmāko sadarbību.

Jāņem vērā, ka pirmos trīs mēnešus kopš bezdarbnieka statusa iegūšanas klientam piedāvā darbu profesijā, kurā iepriekš strādājis, ieguvis izglītību. Ja darbu neizdodas atrast ilgāku laiku, tad sadarbībā ar klientu tiek pārrunātas profesijas, kādās meklē darbu un profesiju loks tiek paplašināts. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.13 punktam, ja persona atrodas bezdarbnieka statusā ilgāk nekā sešus mēnešus, tad NVA var piedāvāt arī mazkvalificētu darbu.

Vērtējot individuālo situāciju, NVA var piedāvāt atbalsta un mācību pasākumus, kas veicina klienta darbā iekārtošanās iespējas. Plašāka informācija par NVA mācību, nodarbinātības un atbalsta pasākumu piedāvājumu pieejama tīmekļvietnē. NVA reģistrētās vakances gan NVA klientiem, gan ikvienam iedzīvotājam brīvi pieejamas NVA CV un vakanču portālā. Visi NVA pakalpojumi (tostarp mācības) klientiem ir bez maksas!

4. Kā jūs monitorējat, regulējat, kā notiek sazina ar klientiem? Vai atbilst pieklājības normām? Kā notiek darbinieku kvalitātes uzlabošana?

NVA izstrādāts Klientu apkalpošanas standarts, kas ir saistošs un ikdienas darbā jāievēro visiem nodarbinātajiem. Lai veicinātu kvalitatīvu un klientorientētu komunikāciju, nodarbinātajiem regulāri tiek organizētas apmācības par klientu apkalpošanas standartu, saziņas prasmēm un konfliktu risināšanu.

NVA regulāri tiek veikta klientiem sniegto konsultāciju vērtēšana un analīze. Darbinieki saņem atgriezenisko saiti par vērtētajās konsultācijās konstatēto, tajā skaitā, ja nepieciešams, ieteikumi komunikācijas prasmju pilnveidošanai.

Klientu apkalpošanas nodaļa rūpīgi analizē saņemtās klientu sūdzības un atsauksmes, veicot katras situācijas padziļinātu izpēti. Pamatojoties uz sūdzību analīzi un darbinieku atsauksmēm, tiek veikti nepieciešamie uzlabojumi pakalpojumu sniegšanā un procesā.

Pēc sūdzības risināšanas klientiem tiek sniegta atgriezeniskā saite par veiktajiem pasākumiem un uzlabojumiem. Regulāri tiek veiktas klientu apmierinātības aptaujas, lai iegūtu plašāku priekšstatu par klientu apmierinātību un iespējām uzlabot apkalpošanu.

NVA mērķis ir nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu atbalstu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un personām, kuras ir pakļautas bezdarba riskam, ņemot vērā šo personu individuālās vajadzības, spējas un vēlmes. Šī palīdzība tiek sniegta, lai veicinātu klientu konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot efektīvu un abpusēji izdevīgu sadarbību.

Gadījumos, kad sadarbība ar nodarbinātības aģentu nav izveidojusies sekmīga, ikvienam klientam ir tiesības pieprasīt nodarbinātības aģenta maiņu, vēršoties pie filiāles vai klientu apkalpošanas centra vadītāja. Šāda iespēja tiek nodrošināta, lai veicinātu pozitīvu, uz mērķu sasniegšanu orientētu sadarbību un efektīvāku atbalsta sniegšanu.

Ja arī Tu vēlies pastāstīt par darba meklējumiem, interesantu pieredzi darba intervijās vai negodīgiem darba apstākļiem, algu savā profesijā, raksti man epastu uz [email protected]. Es tavu ziņu noteikti izlasīšu!

