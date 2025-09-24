“Vienojamies – vienu mēnesi visi uzņēmēji Latvijā nesamaksā nodokļus!” Rajevskis izsaka drosmīgu aicinājumu 1
“Man ir izaicinājums – LTRK (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – red.) vienojas ar visiem uzņēmējiem, ka visi vienu mēnesi nesamaksā nodokļus. Visus nevar sodīt! Tā saucās nevardarbīgā pretošanās – tā Gandijs sagrāva Britu impēriju Indijā, toreiz visi apsēdās un neko nedarīja. Vienu mēnesī 100 uzņēmēji visi nesamaksā. VID (Valsts ieņēmumu dienests – red.) zina, ka kontroles ir un tad sākas dialogs, jo viņi saprot, ka visi uzņēmēji pretojas,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” drosmīgi izsakās Filips Rajevskis, politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras „Mediju tilts” līdzdibinātājs.
Viņš ar smaidu sejā saka, tas ir vieglākais veids, kā kļūt par pirmo cilvēku, ar kuru finanšu ministrs vēlēsies parunāties.
Šī ideja interesanta šķita arī sociālo tīklu lietotājiem, no kuriem noteikti daļa ir uzņēmēju.
“Ļoti laba ideja un iedzīvotājiem ari nevajadzētu maksāt nodokļus katru mēnesi, tad redzētu maitas,” Ruslans raksta. Martins savukārt dusmīgs teic: “Tak izdarām to Latvijā! Būs mierā tie zagļi deputāti!”
Imants domā, ka “mafija zina, ko dara, liela daļa pie mums ir uzpirkti ar naudu, jūs taču redziet, kāds klusums no viņiem – ierēdņiem, uzņēmējiem, ārstiem, visa veida vadītājiem un, kur nu vēl melu mediji – lielākie mafijas atbalstītāji un melu sniedzēji, viņi visi mazgājas naudā un, tāpēc naudas nav, kam viņa ir nepieciešama ! Zeme, kur visi uzspļauj un mīda ar kājām vecus cilvēkus, slimos un invalīdus!”
Jānis raksta: “Jā! Uzreiz būs skaidrs kurš valstī galvenais.”
Dzintra saka: “Tieši tā! Vajag rīkoties, nevis runāt! Tad sāks domāt un sadarboties!”
Jānis: “Auditu valsts kasē, vis būs skaidrs.”
Gints domā, ka “ierēdņiem būtu šoks, jo izrādītos, ka viņu izpratnē “nodokļu nemaksātāji” patiesība viņus uztur.”
Agris: “Kolosāli ieslēdzās parād piedziņa un tiesas un būs tev dialogs.”
Oskars gan skeptisks rakstot, ka sodīs mazāk ietekmīgos un viss!
Mareks redz ieguvumu arī algu jautājumā: “Es jau par šo sen teicu. Plus vēl nevienam uz darbu neiziet 2 nedēļas, lai uzņēmēji sāk cienīt cilvēku darba spēku un sāktu maksāt pienācīgas algas Eiropai!”
Aleks raksta: “laiks mosties un sākt kaut ko darīt, lai Briseles vampīri neaprītu mazo Latviju…”
Sigita raksta: “Beidzot kādam ir pielecis, ka tikai kopā var mainīt šo sistēmas patvaļu!”
Dzidra atzinīgi novērtē: “Vienreiz prātīga runa un to nu mēs noteikti varam Varbūt beidzot sāks ieslēgt savas aptaukošanās smadzenes ir jau tiešām par traku, tauta jūtās kā slaucama govs zināmos laikos noņemt nodokļus par to pretī.”
Guntis ir skeptisks: “Domāju ka Latviešu tauta spēj būt vienota tikai ekstremālās situācijās. Līdz tam mūs turpinās mīdīt ar kājām.”
Kā tev patīk šāda ideja?