Akcīzes nodokļa likmes celšana, kā arī noteiktie ierobežojumi un administratīvais slogs veicinās cenu pieaugumu un sekmēs ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugumu tabakas un alkohola tirgū, aģentūrai LETA apgalvo Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) prezidents Henriks Danusēvičs.

Viņš norāda, ka Latvijā izveidojusies paradoksāla situācija, proti, nodokļu slogs ir augstāks nekā daudzviet reģionā, taču uzraudzība ir nepietiekama.

Danusēvičs arī atzīmē, ka grūtības šobrīd piedzīvo mazie veikali, kā arī vietējie ražotāji nespēj izturēt konkurenci ar globālajiem ražotājiem.

“Situācija kļūst kritiska. Legālie tirgotāji cieš, turpinās piespiedu koncentrācija tirdzniecības sektorā. Tiek iznīcināta gan tirdzniecības daudzveidība, gan pārtikas produktu dažādība. Iedzīvotāji izvēlas lētākus importētos produktus, bet akcīzes preču grupā – bīstamus produktus. Valsts faktiski pati stimulē nelegālo tirgu,” uzsver LTA prezidents.

Dāvis Vītols, Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors un LTRK padomes loceklis, TV24 raidījumā “Naudas cena” atklāja, ka nozare redz, ka “grēka” nodokļi attiecībā pret pirktspēju ir salīdzinoši lieli.

Viņš pats aprēķinājis, cik stundas jāstrādā ar iedzīvotāja vidējo algu, lai samaksātu tikai akcīzes nodokli par alkohola vienību: “Šo te parēķinot, Latvija ir Top 4 valsts Eiropā. Pirmā ir Grieķija, tad Lietuva, Somija. Latvija ir priekšā pat zviedriem.”

Viņa rezultāti liecina, ka Latvijā šī pirktspēja pret nodokļiem ir salīdzinoši liela.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025

