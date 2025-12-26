SHIPSEA Ziemassvētku koncerti

FOTO. SHIPSEA kopā ar Rīgas Doma zēnu kori uzbur īstu Ziemassvētku brīnumu Torņakalna baznīcā 0

19:31, 26. decembris 2025
25.decembrī Torņakalna baznīcā norisinājās divi pilnībā izpārdoti SHIPSEA Ziemassvētku koncerti.

Rūpīgi veidotajā koncertprogrammā skanēja gan citu autoru Ziemassvētku dziesmas, gan Jāņa Šipkēvica oriģinālkompozīcijas. Programmu kopā ar mākslinieku izpildīja Rīgas Doma zēnu koris diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā, dziedātāja Una Daniela un pianists Matīss Žilinskis.

Koncerta sākumā Jānis aicināja klausītājus iegrimt mūzikā, domās un sajūtās, izpildot skaņdarbus no baznīcas balkona daļas. Savukārt koncerta otrajā daļā viņam pievienojās Rīgas Doma zēnu koris, kopīgi atskaņojot gan aizkustinošus, gan priekpilnus Ziemassvētku skaņdarbus.

Sadarbība ar Rīgas Doma zēnu kori Jānim ir īpaši personiska, jo bērnībā viņš pats dziedājis šajā kolektīvā. Jānis atzīst, ka tieši šī pieredze bijusi viens no nozīmīgākajiem notikumiem, kas veidojis viņu par mākslinieku un cilvēku, kāds viņš ir šodien.

SHIPSEA kopā ar Rīgas Doma zēnu kori nolēmuši turpināt šo tradīciju un aicina uz Ziemassvētku koncertiem arī 2026. gadā, uz kuriem biļetes jau ir pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs.

