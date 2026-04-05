“Viņi nezina, kā tas ir, ka alga kavējas!” Puče ir dusmīgs uz citā realitātē dzīvojošo valsts pārvaldi 0

LA.LV
0:19, 6. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Tad, kad tu strādā valsts pārvaldē un tev ir stabils atalgojums, tu domā citās kategorijās. Ja tu būtu kaut minūti pastrādājis uzņēmējdarbībā vai vismaz ar savu iniciatīvu piedalījies kādā uzņēmumā, tu redzētu situāciju no iekšpuses, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Armands Puče, žurnālists, TV24 raidījumu “Kārtības rullis”, “Stopkadri” un “Naudas cena” vadītājs.

Kokteilis
Ja šie divi satiekas, problēmas ir garantētas – astrologs nosauc visnesaderīgākos zodiaka pārus
Kokteilis
Kurš saka patiesību un kurš ne? Šis godīgāko zodiaka zīmju rangs, iespējams, pārsteigs daudzus
“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
Lasīt citas ziņas

“Lielākā daļa cilvēku visu mūžu ir bijuši valsts pārvaldē – tie paši, kas izstrādā normatīvos aktus un piedāvā likumu izmaiņas. Tas attiecas arī uz deputātiem un vēl jo vairāk – uz ministriem. Ir pat veselas partijas ar cilvēkiem, kuri nav strādājuši algotu darbu ārpus valsts sektora nevienu dienu, Puče norāda uz šādu skarbu faktu.

Žurnālists raksturo šos cilvēkus šādi: “Viņi neredz realitāti, ka algu izmaksas mēdz aizkavēties, ka neienāk maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem, viņi to nezina. Var gadīties, ka honorārs ienāk tikai pēc četriem mēnešiem. No grāmatas procentus saņem tikai tad, kad tā pārdota. Ierēdņi saka, ka tas nav normāli, jā – bet tā notiek!”

CITI ŠOBRĪD LASA
Elektroauto privilēģijas zem jautājuma zīmes – briest nozīmīgas izmaiņas Rīgas stāvvietu regulējumā
Vēlētāju reģistra izstrāde kavējas, pieaug bažas par tehnisko gatavību Saeimas vēlēšanām
“Viltus karoga operācija!” Ukraina asi reaģē uz apsūdzībām par spridzekļu izvietošanu Serbijā un nosauc iespējamo vainīgo

Tas ir tas, kas mums valstī būtu jāmaina, uzskata A. Puče. Pievienotajā video skatieties plašāku sarunu par šo tēmu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Ministra padomnieks – izkārtne vai reāls darbs valsts labā? Ierēdnis taisnojas, cik būtisks ir šāds postenis
Ierēdņiem pašiem misējies ar matemātiku? No eksāmeniem atbrīvoto skolēnu skaits, izrādās, nav šokējošs
Rungainis skarbi pasaka, uz ko ierēdņi būtu spējīgi, ja būtu spiesti strādāt privātajā sektorā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.