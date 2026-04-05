"Viņi nezina, kā tas ir, ka alga kavējas!" Puče ir dusmīgs uz citā realitātē dzīvojošo valsts pārvaldi
Tad, kad tu strādā valsts pārvaldē un tev ir stabils atalgojums, tu domā citās kategorijās. Ja tu būtu kaut minūti pastrādājis uzņēmējdarbībā vai vismaz ar savu iniciatīvu piedalījies kādā uzņēmumā, tu redzētu situāciju no iekšpuses, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Armands Puče, žurnālists, TV24 raidījumu “Kārtības rullis”, “Stopkadri” un “Naudas cena” vadītājs.
“Lielākā daļa cilvēku visu mūžu ir bijuši valsts pārvaldē – tie paši, kas izstrādā normatīvos aktus un piedāvā likumu izmaiņas. Tas attiecas arī uz deputātiem un vēl jo vairāk – uz ministriem. Ir pat veselas partijas ar cilvēkiem, kuri nav strādājuši algotu darbu ārpus valsts sektora nevienu dienu, Puče norāda uz šādu skarbu faktu.
Žurnālists raksturo šos cilvēkus šādi: “Viņi neredz realitāti, ka algu izmaksas mēdz aizkavēties, ka neienāk maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem, viņi to nezina. Var gadīties, ka honorārs ienāk tikai pēc četriem mēnešiem. No grāmatas procentus saņem tikai tad, kad tā pārdota. Ierēdņi saka, ka tas nav normāli, jā – bet tā notiek!”
Tas ir tas, kas mums valstī būtu jāmaina, uzskata A. Puče.