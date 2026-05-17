FOTO. Eirovīzijas dziesmu konkursā triumfē Bulgārija, tomēr daudzus pārsteidz tieši otrās vietas ieguvējs 16
70. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā uzvarējusi Bulgārijas pārstāve Dara ar dziesmu “Bangaranga”.
Kā vēsta konkursa organizatori, Bulgārija balsojuma kopsummā ieguva 516 punktus. Bulgārijas pārstāve ieguva pārliecinošu uzvaru žūrijas balsojumā ar 204 punktiem, kam sekoja skatītāju balsojuma rezultāts – 312 punkti. Līdz šim konkursā Bulgārija labāko rezultātu bija sasniegusi 2017. gadā, iegūstot otro vietu.
Dziesma uzvarēja abās balsošanas kārtās, un tas ir pirmais gadījums gandrīz desmit gadu laikā, kad žūrija un skatītāji ir izvēlējušies vienu un to pašu uzvarētāju, informē konkursa rīkotāji.
Šogad otrajā vietā palikusi Izraēla ar 343 punktiem, bet trešajā – Rumānija ar 296 punktiem.
Lietuva, kas bija vienīgā finālam kvalificējusies Baltijas valsts, palika 22. vietā ar 22 punktiem.
Kopumā finālā piedalījās 25 valstis.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka konkurss šogad notika Vīnē, Austrijā. Latvijas pārstāve dziedātāja Atvara – finālā neiekļuva.