Biroji atšķiras, ministri atšķiras – mēs nevaram šīs lietas salīdzināt. Tā, runājot par to, vai padomnieks politikā ir izkārtne vai reāls darbs, sacīja pats ierēdniecības pārstāvis Kristaps Zaļais, satiksmes ministra padomnieks, Rīgas Stradiņa universitātes lektors (Progresīvie).

Viņš TV24 raidījumā “Kārtības rullis” aicināja atzīt, ka ministra padomnieks tiešām ir kā tāds “ministra pagarinājums”, jo ministrs visa cita starpā ir arī cilvēks ar savu dienas kārtību un nevar visur būt klāt un blakus.

Pievienotajā video Zaļais skaidro, kāpēc ministriem nepieciešami padomnieki un ko viņi reāli dara ik dienu valsts labā, jo īpaši tāpēc, kā uzsver raidījuma vadītājs, ka visbiežāk šie padomnieki nav profesionāļi, bet vienkārši savējie.

