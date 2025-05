Vinķele par birokrātiju: “Mēs švankājamies no viena grāvja otrā” Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Zāļu valsts aģentūras Zāļu drošuma nodaļas vadītāja, bijusī labklājības (2011-2014) un veselības ministre (2019-2021), komentējot birokrātijas mazināšanas rīcības grupas 21 iesniegto pasākumu birokrātijas mazināšanai, norāda, ka tie ir virspusēji un nespēj identificēt patiesos problēmas cēloņus.

“Problēma ir – kādēļ civildienests kopā ar politiķiem rada tik daudz šīs sīkās, mazās procedūriņas, kas beigās kļūst par lielu un nejēdzīgu procedūru blāķi. Cik ir lasīts un cik es esmu sekojusi līdzi gan politiķu, gan augstākās ierēdniecības un sociālo partneru diskusijām, uz to patieso problēmas cēloni nelūkojās,” uzsver Viņķele.

Viņa norāda, ka vēl viena no birokrātijas problēmām ir nespēja uzņemties atbildību: “Mana versija ir tāda, ka šī pārbirokratizācija, šī apsēstība ar procedūrām ir daļēji sekas politiskajai mazspējībai un mazdūšībai, nespējai pieņemt lēmumus un tam, kas notika Covid un pēccovid laikā.”

Viņķele arī uzsvēra, ka šāda pieeja radījusi situāciju, ka civildienests ir kļuvis pārāk piesardzīgs un izvairās uzņemties atbildību, baidoties no sekām: “Tas nozīmē, ka civildienests, redzot to, kas notika ar Veselības ministrijas komandu, kurā darīja ne pēc birokrātijas, kas lēma krīzes apstākļos, fiksējoties uz mērķi un uz to, ka, iespējams, mēs kļūdīsimies, bet mums jāpieņem lēmums un kļūdu mēs labosim. Civildienests ir redzējis, kas notiek ar Citskovski un Valsts kancelejas vadītāju, un respektīvi civildienesta atbilde šajās situācijās ir sarauties un mēģināt sevi pasargāt, ne pie kādiem apstākļiem neuzņemties atbildību, jo tas, ko mēs redzam pēdējo četru, piecu gadu laikā – tu uzņemsies atbildību, tevi gandrīz droši, šā vai tā pēc tam sodīs.”

Viņa norāda, ka tikmēr, kamēr politiķi nespēs atzīt, ka viņi ir neatraujama “šīs nebeidzamās spirāles daļa no motora, tikmēr mēs bakstīsimies ar mazu procedūru”.

Viņķele uzsver, ka mērķis ir saprast birokrātijas rašanās cēloņus: “Šajos 21 priekšlikumos es neredzu atbildi kādēļ, es neredzu, ka tur ir izrunāti cēloņi, kādēļ šis ir noticis. Un mēs tā kā švankājamies no viena grāvja otrā.”

