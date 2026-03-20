"Viņš var aizvērt virpuļdurvis!" Smaidam un siltai piemiņai – spilgtākie teicieni par Čaka Norisa nebeidzamo enerģiju

Leģenda, kuras vārds gadiem ilgi tika saistīts ar spēku, disciplīnu un pat neuzvaramību, ir devusies mūžībā. 86 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Čaks Noriss – cilvēks, kurš daudziem kļuva par īstu varoni gan uz ekrāna, gan ārpus tā, vēsta ārvalstu mediji.

Esi piesardzīgs! Nosauktas viltīgākās zodiaka zīmju sievietes, kuras vienmēr panāks to, ko vēlas
Dīvainā padomju realitāte: ar kādu absurdu saskārās teju katrs PSRS iedzīvotājs?
Naudas talismans katrai zodiaka zīmei: lūk, ko jums vajadzētu turēt makā, lai piesaistītu bagātību
Pieminot šo leģendāro vīru, apkopojām virkni ar smaidu lasāmu teicienu, jo cilvēkiem visā pasaulē allaž ir paticis pasmaidīt par šī aktiera apbrīnojamajām spējām.

Čaks Noriss neskaita piepumpēšanās reizes, viņš skaita, cik reizes iesitis Zemei.

Čaks Noriss var aizvērt virpuļdurvis.

Sievietes, esiet uzmanīgas: šie augi mājās var ienest vientulību un nelaimi
VIDEO. Smaga avārija Madonas novadā pārvēršas traģēdijā – bojā gājuši trīs cilvēki
Ukrainas bruņotie spēki septiņos virzienos sakāva Krievijas armijas mehanizēto ofensīvu, iznīcinot desmitiem tehnikas vienību

Kad Čaks Noriss skatās spogulī, spogulis skatās prom.

Čaks Noriss neguļ – viņš gaida.

Čaks Noriss var uzvārīt ūdeni, uz to skatoties.

Google neko neatrod – tā jautā Čakam Norisam.

Čaks Noriss reiz noskaitīja līdz bezgalībai. Divreiz.

Čaks Noriss nevalkā pulksteni – viņš izlemj, cik ir laiks.

Kad Čaks Noriss ieiet ūdenī, viņš nekļūst slapjš – ūdens kļūst čaks.

Čaks Noriss var uzmest ēnu… naktī.

Čaks Noriss var apiet apkārt pasaulei… pa taisno.

Čaks Noriss var aizdedzināt skudru ar palielināmo stiklu. Naktī.

Čaks Noriss var dzirdēt, kā klusums kliedz.

Čaks Noriss var uzvarēt šaha partiju ar vienu gājienu.

Čaks Noriss nekad nemelo – patiesība vienkārši pielāgojas viņam.

Čaks Noriss var salocīt karoti… ar skatienu.

Čaks Noriss var nosist divus zaķus ar vienu… skatienu.

Čaks Noriss reiz meta bumerangu – tas neatgriezās, jo baidījās.

Čaks Noriss var atvērt durvis, kas nav aizvērtas.

Čaks Noriss var padarīt sīpolu par raudošu.

Čaks Noriss nebaidās no tumsas – tumsa baidās no viņa.

SAISTĪTIE RAKSTI
Mūžībā 86 gadu vecumā devies Čaks Noriss – spēka simbols un kino ikona
VIDEO. Čaks Noriss piedraud Lukašenko: “Ja nebeigsi darīt to, ko dari, aiziešu pie tevis un likšu tev raudāt!”
