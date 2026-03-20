“Viņš var aizvērt virpuļdurvis!” Smaidam un siltai piemiņai – spilgtākie teicieni par Čaka Norisa nebeidzamo enerģiju 0
Leģenda, kuras vārds gadiem ilgi tika saistīts ar spēku, disciplīnu un pat neuzvaramību, ir devusies mūžībā. 86 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Čaks Noriss – cilvēks, kurš daudziem kļuva par īstu varoni gan uz ekrāna, gan ārpus tā, vēsta ārvalstu mediji.
Pieminot šo leģendāro vīru, apkopojām virkni ar smaidu lasāmu teicienu, jo cilvēkiem visā pasaulē allaž ir paticis pasmaidīt par šī aktiera apbrīnojamajām spējām.
Čaks Noriss neskaita piepumpēšanās reizes, viņš skaita, cik reizes iesitis Zemei.
Čaks Noriss var aizvērt virpuļdurvis.
Kad Čaks Noriss skatās spogulī, spogulis skatās prom.
Čaks Noriss neguļ – viņš gaida.
Čaks Noriss var uzvārīt ūdeni, uz to skatoties.
Google neko neatrod – tā jautā Čakam Norisam.
Čaks Noriss reiz noskaitīja līdz bezgalībai. Divreiz.
Čaks Noriss nevalkā pulksteni – viņš izlemj, cik ir laiks.
Kad Čaks Noriss ieiet ūdenī, viņš nekļūst slapjš – ūdens kļūst čaks.
Čaks Noriss var uzmest ēnu… naktī.
Čaks Noriss var apiet apkārt pasaulei… pa taisno.
Čaks Noriss var aizdedzināt skudru ar palielināmo stiklu. Naktī.
Čaks Noriss var dzirdēt, kā klusums kliedz.
Čaks Noriss var uzvarēt šaha partiju ar vienu gājienu.
Čaks Noriss nekad nemelo – patiesība vienkārši pielāgojas viņam.
Čaks Noriss var salocīt karoti… ar skatienu.
Čaks Noriss var nosist divus zaķus ar vienu… skatienu.
Čaks Noriss reiz meta bumerangu – tas neatgriezās, jo baidījās.
Čaks Noriss var atvērt durvis, kas nav aizvērtas.
Čaks Noriss var padarīt sīpolu par raudošu.
Čaks Noriss nebaidās no tumsas – tumsa baidās no viņa.