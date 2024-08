Foto – Shutterstock

Vīram ir lieli parādi. Vai var gadīties, ka pret mani tiek vērsta vīra parādu piedziņa? Kā sevi pasargāt, lai nepaliktu bez iedzīves? Jautā Daiga M.

Kopīga vai atsevišķa manta

“No jautājuma noprotams, ka starp laulātajiem pastāv likumiskās mantiskās attiecības, nevis līgumiskās – nav noslēgts laulības līgums. Civillikuma 89. pants nosaka – katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu mantu. Bet viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās,” klāsta zvērināta advokāta palīgs Dāvis Ulbergs.

Piedziņa pamatā var tikt vērsta tikai uz attiecīgā parādnieka mantu, nevis laulātā mantu. Savukārt šā jautājuma kontekstā būtiski noskaidrot, vai minētā manta tiešām ir tikai sievas vai abu laulāto manta.

Civillikums nosaka – viena laulātā manta neatbild par otra laulātā saistībām, un, ja par viena laulātā parādiem vērsta piedziņa uz otra laulātā atsevišķo mantu, pēdējais var prasīt, lai šo mantu atsvabina no piedziņas. Tāpat – ja par viena laulātā parādiem vērsta piedziņa uz laulāto kopīgo mantu, otrs laulātais var prasīt mantas dalīšanu un viņa daļas atsvabināšanu no piedziņas.

Piemēram, piedziņu nevarētu vērst uz sievas darba algu, ko viņa nopelnījusi. Bet cits jautājums ir par laulāto kopīgo mantu, proti, ja sieva un vīrs apvienojuši finanses vienādās daļās un iegādājušies kādu lietu, šī lieta uzskatāma par laulāto kopīgo mantu un teorētiski uz to var tik vērsta piedziņa, jo katram laulātajam pieder puse domājamās daļas no šīs lietas.

Laulības līgums un mantas šķirtība vai maksātnespēja

Lai pasargātos no šādas situācijas, jurists iesaka noslēgt laulības līgumu, kurā tiek paredzēta Civillikumā reglamentētā laulāto visas mantas šķirtība. Ar to saprot situāciju, kurā katrs laulātais ne vien patur viņam pirms laulības piederējušo mantu, bet arī laulības laikā var to patstāvīgi iegūt, lietot un ar to rīkoties neatkarīgi no otra laulātā.

Noslēdzot laulības līgumu, pastāv iespēja tajā skaidrības labad norādīt, kura manta uzskatāma par vīra atsevišķo mantu un kura par sievas.

Kā papildu risinājumu var norādīt fiziskās personas maksātnespējas procesa sākšanu, kas ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, lai iespējami pilnīgāk apmierinātu kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dotu iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

