Atkal no Krievijas puses uzvirmojuši kodolieroču pielietošanas draudi. Iespējams, šā kodoldraudu kārtējā aktualizēšana ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīcības plāns “B”. “Ko viņi varētu darīt? Piemēram, veikt kādus kodolizmēģinājumus, izmēģināt kādu kodolsprādzienu. Vai pret Ukrainu izmantos stratēģiskos kodolieročus? Nē, viņi to nedarīs, jo tad cietīs pati Krievija. Vai taktiskos kodolieročus – arī noteikti nē, jo Ukraina tad atbildēs ar triecieniem pa Krievijas AES,” tā TV24 raidījumā “Akutālais par karadarbību Ukrainā” prognozēja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Tas, ka kodolšantāža atkal ir ieņēmusi jaunu un spēcīgu pozīciju – tas ir acīmredzami, norāda virsnieks, piebilstot, ka par to paziņojis arī Putins, balstoties it kā uz izlūkdatiem, kura Ukrainai neesot pieejama – tā esot informācija vai nu no ES, vai nu ASV kosmosa satelītiem, tātad no NATO.

Kā akcentē Slaidiņš, iekšpolitiski šo izspēlēt Putinam ir ļoti izdevīgi, jo šis ir karš ar NATO un Rietumiem: “Putinam ir svaŗīgi nepārtraukti uzturēt šo tvaiku, lai vietējās vaņkas un matrjonas ir gatavi iesaistīties karā. Taču tas noteikti būs arī viss – nekas vairāk nesekos!”

Skaidrs, ka nevar 100% apgalvot, bet, izvērtējot Krievijas iepriekš veiktās darbības, nekas no solītajiem draudiem nav piepildījies, jo Krievijai nav tajā nekāda izdevīguma.