Virsnieks: Tas bija unikāls solis, tas sacēlis kājās visu pasauli!







Ukrainas drošības dienesta (SBU) veiktā operācija, kurā tika uzbrukts četrām Krievijas stratēģiskajām aviobāzēm, ir izraisījusi plašu rezonansi ne tikai Ukrainā un Krievijā, bet arī Rietumos.

Šis uzbrukums, kas tika īstenots ar dronu palīdzību, tiek uzskatīts par bezprecedenta notikumu. Militārais eksperts Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka šāda operācija demonstrē Ukrainas spēku inovatīvo pieeju un spēju veikt sarežģītas misijas dziļi ienaidnieka teritorijā: “Tas bija unikāls pasākums no Ukrainas spēku puses! Kaut ko tādu paveikt – tas ir jauns solis uz priekšu modenajā karadarbībā.”

Operācija, kas tika rūpīgi plānota un īstenota, mērķēja uz četrām Krievijas aviobāzēm: Belaja Irkutskas apgabalā Sibīrijā pie Mongolijas robežas, Olenja Murmanskas apgabalā, kā arī Djagilevo un Ivanovas bāzēm netālu no Maskavas.

Visattālākā no tām, Belaja bāze, atrodas aptuveni 4700 kilometru attālumā no Ukrainas, kas padara uzbrukumu par tehnoloģiski un loģistiski izcilu sasniegumu. Visvairāk vizuālo materiālu pieejams tieši no Belaja aviobāzes, kur safilmēti degoši stratēģiskie bumbvedēji, tostarp Tu-95, Tu-22M3 un A-50 lidmašīnas.

Šie lidaparāti ir Krievijas stratēģiskās aviācijas pamats, ko tā izmanto, lai veiktu raķešu uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Papildus Belaja bāzei uzbrukumi skāra arī Olenja bāzi, kurā nesen tika pārvietots liels skaits stratēģisko bumbvedēju.

Saskaņā ar Ukrainas drošības dienesta sniegto informāciju, kopumā tika skarti 41 lidaparāts, kas veido aptuveni 34% no Krievijas stratēģiskās aviācijas flotes.

Slaidiņš atzīmē, ka pašlaik ir apstiprināta vismaz 13 vai 14 lidmašīnu iznīcināšana, taču šis skaits var pieaugt, jo tiek apkopoti papildu dati. Šāds zaudējums ir nozīmīgs trieciens Krievijas militārajām spējām, jo daudzas no šīm lidmašīnām, piemēram, Tu-95 un Tu-22M3, vairs netiek ražotas, padarot to aizvietošanu praktiski neiespējamu.

Slaidiņš uzsver, ka šī operācija, kas pazīstama ar kodvārdu “Pavutyna” (Zirnekļa tīkls), ne tikai parāda Ukrainas tehnoloģisko pārākumu, bet arī izceļ tās drošības dienestu spēju veikt sarežģītas un slepenas misijas.

“Tas ir unikāli, ko Ukrainas spēki ir spējuši īstenot, radot precedentu modernajā karā,” viņš secina, piebilstot, ka šis notikums ir sacēlis kājās visu pasauli, liekot pārvērtēt dronu lomu un stratēģisko objektu aizsardzības sistēmas.