Krievijas māksliniece Nasta Rodionova ceturtdien paziņoja, ka Jeļizaveta Krivonogih — iespējamā Krievijas prezidenta Vladimira Putina meita — strādā kā menedžere divās Parīzes mākslas galerijās, kas pazīstamas ar pretkaru izstādēm. Rodionova, rakstniece un māksliniece, dzimusi Maskavā, 2022. gadā aizbēga uz Franciju un saņēma politisko patvērumu pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, ziņo ārvalstu mediji.

Rodionova savā “Facebook” ierakstā rakstīja, ka bija dzirdējusi “baumas” par to, ka Krivonogih strādā “Studio Albatros” un “L Galerie” — divās galerijās, kuras pārvalda “L Association” un kurās izstādīti arī pretkaru darbi no Krievijas un Ukrainas māksliniekiem. Viens no Rodionovas draugiem, mākslinieks, apstiprināja, ka pazīst šo menedžeri — jaunu sievieti vārdā “Liza” (saīsinājums no Jeļizaveta), kuras apraksts sakrita ar Krivonogih izskatu.

Neatkarīgais medijs “Proekt” 2020. gadā atklāja Putina iespējamo “slepeno meitu”, veicot izmeklēšanu par miljonāres Svetlanas Krivonogih bagātības izcelsmi, kura, kā tiek uzskatīts, mantota saistībā ar romantiskām attiecībām ar Putinu. Tajā pašā izmeklēšanā tika apgalvots, ka viņas meita, dzimusi 2003. gadā, ir ļoti līdzīga Putinam, kas raisīja spekulācijas par iespējamu radniecību.

Vēlāk meitene tika identificēta kā Luiza Rozova. Tomēr Kremlis šīs baumas nosauca par “nepamatotām un nepārliecinošām”.

Luiza Rozova vēlāk publiski sazinājās ar žurnālistu Andreju Zaharovu, vienu no izmeklēšanas autoriem, un sniedza interviju žurnālam “GQ Russia”, kurā viņas seja tika daļēji noslēpta. Uz jautājumu, vai viņa uzskata, ka līdzinās Putinam, Rozova atbildēja: “Ir daudz cilvēku, kuri izskatās kā Putins.”

Rodionova “Facebook” ierakstā arī norādīja, ka viņa personīgi tikās ar “L Association” vadītāju Dmitriju Dolinski, lai runātu par šo menedžeri Lizu. Dolinskis norādīja, ka viņš neskatās uz darbinieku izcelsmi un ka “bērni nav atbildīgi par savu vecāku rīcību”, atklājot, ka Lizas uzvārds esot Rudnova.

Ukrainas mediji 2024. gada novembrī saistīja vārdu “Jeļizaveta Rudnova” ar Krivonogih, ziņojot, ka viņa studē mākslas un kultūras menedžmentu ICART universitātē Parīzē ar šo jauno vārdu. Krievijas izmeklējošais medijs Agentstvo apstiprināja šo informāciju, iegūstot lidmašīnas biļešu datus uz vārda “Jeļizaveta Oļegovna Rudnova”, kuras dzimšanas datums sakrita ar Krivonogih dzimšanas datumu.

Agentstvo arī ziņoja, ka Krivonogih izvēlētais uzvārds ir atvasināts no uzņēmēja Oļega Rudnova — Putina bērnības drauga, kurš nomira 2015. gadā. “Proekt” savā 2020. gada izmeklēšanā sasaistīja Svetlanu Krivonogih ar īpašumiem, kas iegādāti uz Rudnova vārda.

2023. gadā Apvienotā Karaliste noteica sankcijas Svetlanai Krivonogih, identificējot viņu kā “Krievijas Bankas un National Media Group akcionāri, kas sistemātiski veicina Krievijas uzbrukumu Ukrainai.”

Dmitrijs Dolinskis vēlāk apstiprināja medijam “Meduza”, ka Liza Rudnova patiešām ir Svetlanas Krivonogih meita. Viņš arī atzina, ka viņa “tiešām līdzinās Putina meitai”, kuras fotogrāfijas iepriekš ir publiskotas. Dolinskis piebilda, ka Rudnova ir studente Parīzē un veic praksi kā daļu no sava akadēmiskās programmas. Avots no krievvalodīgās kultūras kopienas Parīzē stāstīja Meduza, ka arī citi ICART studenti iepriekš palīdzējuši rīkot izstādes “L Galerie”.

Rodionova sacīja, ka nolēma publicēt ierakstu par Rudnovu un viņas darbavietu, jo uzskata, ka “Parīzes māksliniekiem ir jāzina par šo situāciju un jāpieņem lēmums, vai turpināt izstādīt savus darbus šajā galerijā.” Viņa piebilda, ka, lai gan saikne starp Rudnovu un Putinu nav oficiāli apstiprināta, viņas māte ir daļu īpašniece lielos Krievijas uzņēmumos un ir iekļauta Lielbritānijas sankciju sarakstā.

“Šīs baumas [par Rudnovas darbu galerijā] šķita pilnīgi neticamas,” sacīja Rodionova. “Es pati plānoju izstādīt savus darbus “L Galerie” un “Studio Albatros”, bet nebūtu piekritusi, ja būtu zinājusi, ka šajās telpās strādā persona, kas pat netieši saistīta ar režīma labuma guvēju ģimeni. Šāda informācija padara mūs, māksliniekus, ievainojamus, un klusēšana par to ir bezatbildīga.”

Abas galerijas tiek uzskatītas par “neapšaubāmi nozīmīgām vietām” krievvalodīgajā kultūras vidē Francijā, sacīja Rodionova. Viņa uzsvēra, ka gandrīz visi projekti, ko tās rīko, “pauž pretkaru vēstījumu”. Tajās izstādīti gan Krievijas, gan Ukrainas mākslinieku darbi.

“Viņi rāda visdažādākos krievu māksliniekus — no baznīcu ainavu gleznotājiem līdz radikāli laikmetīgām instalācijām,” sacīja viens no galeriju māksliniekiem.

“Esam uzturējuši ļoti skaidru nostāju,” sacīja Dolinskis Meduza. “Pēdējo divu gadu laikā esam rīkojuši ap 200 izstāžu — puse no tām ar trimdā dzīvojošiem krievu māksliniekiem.”

Divi avoti no Parīzes mākslas aprindām Meduza pastāstīja, ka “ir vispārzināms”, ka Svetlanas Krivonogih meita studē ICART un “aktīvi darbojas mākslas vidē.” “Lielākā daļa zina, ka eksistē šāda Liza, bet neviens par to īpaši neceļ trauksmi,” teica viens no avotiem.

Dmitrijs Dolinskis sacīja, ka baumas par Krivonogih meitas karjeras sākumu Parīzes mākslas pasaulē sāka izplatīties apmēram “pirms sešiem vai septiņiem mēnešiem”. Viņš pieņēma Rudnovu darbā 2024. gada oktobrī un atzina, ka “tam tajā brīdī nepievērsa lielu uzmanību.”

“Es ticu, ka bērni nav atbildīgi par savu vecāku rīcību. Pat ja hipotētiski pieņemam, ka Jeļizaveta patiešām ir Putina meita (kaut arī nav neviena pierādījuma), tad ko — mums tagad visus jāiznīcina kā Romanovus? Vai man bija jāsaka viņai: “Tāpēc, ka tava māte ir tāda, es tevi nepieņemšu darbā”? Mēs nepieņemam darbā cilvēku mātes,” sacīja Dolinskis. Viņš arī piebilda, ka atteikums pieņemt kādu darbā šādu iemeslu dēļ varētu būt juridiski problemātisks.

Pēc “Meduza” avotu teiktā, Parīzes mākslas aprindās Rudnova tiek raksturota kā “audzināta persona”, “lieliska kolēģe” un “spējīga jauna sieviete.” Dolinskis norādīja, ka viņam nav nekādu iebildumu pret viņas darbu.

Viņš arī piebilda, ka neredz ētisku problēmu viņas nodarbināšanā galerijā. Rudnova jau vairākus gadus nedzīvo Krievijā, un neviens no māksliniekiem, ar kuriem viņi sadarbojas, nav devis iemeslu uzskatīt, ka viņa “atbalsta Krievijas valdību vai karu”.

“Viņa dzīvoja kopā ar māti un nepazīst savu tēvu,” sacīja Dolinskis. Sarunā ar “Meduza” viņš uzsvēra, ka pirms Rodionovas ieraksta neviens mākslinieks, kas sadarbojās ar “L Galerie”, nebija izteicis bažas par Rudnovas izcelsmi.

“Meduza” mēģināja sazināties ar Jeļizavetu Rudnovu, taču tas neizdevās.