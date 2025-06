Ekrānšāviņš no “X” @OfficialWRC

Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien rallija čempionāta (WRC) sestā posma – Sardīnijas rallija – otrajā ātrumposmā piedzīvoja avāriju.

Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar “M-Sport Ford” komandas sagatavoto “Ford Puma Rally1” auto, otrā ātrumposma trešajā kilometrā pēc neveiksmīgas piezemēšanās pēc neliela lēciena ietriecās žogā, un pļavas malā mašīna arī apgriezās uz jumta. Gan Sesks, Gan Francis pēc tam izkāpa no auto, un sociālajos tīklos Latvijas pilots pavēstīja, ka viņiem abiem viss ir kārtībā.

“Mums viss ir kārtībā, mašīnai – ne tik ļoti”, savā “Facebook” kontā skaidro Sesks.

“Ātrā labā līkuma tramplīna izejā mašīnu pameta gaisā vairāk, nekā es biju plānojis. Atsitāmies pret ceļa ārmalu, un momentā mūs sagrieza uz otru pusi, kur bija grāvja mala, kas mūs uzmeta gaisā,” video stāsta Sesks.

Viņš piebilst, ka automašīna ir apmetusi divus kūleņus.

Tagad dosimies uz servisu un skatīsimies, vai rīt varam startēt,” vēsta Latvijas pilots.

Nepilnus 19 kilometrus garo ātrumposmu visātrāk veica igaunis Ots Tenaks (“Hyundai Shell Mobis”), kurš finišu sasniedza pēc desmit minūtēm un 23,9 sekundēm. Igaunis par 3,3 sekundēm apsteidza beļģi Tjerī Nevilu (“Hyundai Shell Mobis”), bet francūzis Adriēns Formo (“Hyundai Shell Mobis”) piekāpās 4,1 sekundi un bija trešais.

Otrajā ātrumposmā nelielas avārijas piedzīvoja arī vēl divi “M-Sport Ford” komandas pārstāvji īrs Džošs Makerlīns un luksemburgietis Greguārs Munsters.

Pēc diviem ātrumposmiem kopvērtējuma līderis ir Nevils, par vienu sekundi apsteidzot Tenaku.

Piektdien paredzēti vēl četri ātrumposmi.

Sestdien ātrumposmi sāksies no plkst.10, bet svētdien – no plkst.8.25. Sacensības tiešraidē translēs kanālā “Go3 Sport 1”.

Četru dienu garumā ekipāžām pa Sardīnijas salas ziemeļdaļā esošajiem smilšainajiem, šaurajiem, bet ātrajiem grunts seguma ceļiem būs jāveic kopumā 16 ātrumposmi, kas veidos 320,08 kilometrus garu distanci.

Seska ekipāža piedalās savā trešajā no sešiem šosezon paredzētajiem posmiem. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, bet iepriekšējā etapā – Portugāles rallijā – bija 15.pozīcijā.

Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā – septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņu nolūkos.

2025.gada WRC sezonā ir 14 posmi, jūlija vidū autosportistiem sacenšoties Igaunijā.

Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.

