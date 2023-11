FOTO: Shutterstock

Viss par rožu pārstādīšanu rudenī – rožu augšana, barošanās un attīstība turpinās, līdz augsne ir atdzisusi līdz –5 grādiem. Ieteikt







Ir akūta, neatliekama vajadzība pārstādīt rožu krūmus, pārvietojot no viena dārza uz citu. Cik veiksmīgi šādi krūmi ieaugs? Jautā Anita B.

































































































Dārza karalienes rozes

Rožu augšana, barošanās un attīstība turpinās, līdz augsne ir atdzisusi līdz –5 grādiem. Augsne atdziest daudz lēnāk par gaisu.

Rudens tiek uzskatīts par vienu no labākajiem laikiem, lai stādītu vai pārstādītu rozes. Gaiss vēl samērā silts, saule vairs necepina, augsne ir pietiekami mitra. Pēdējais laiks pārvietot rozes ir vismaz pāris nedēļu pirms pastāvīga sala iestāšanās. Rudenī pārstādītās rozes veiksmīgas pārziemošanas gadījumā pavasarī sāks augt un attīstīties ievērojami ātrāk par pavasarī pārstādītajām.

Jaunā vieta

Pirms auga pārvietošanas rūpīgi jāizvērtē, vai augšanas apstākļi būs gana labi. Rozes ir saulmīles un vislabāk jutīsies saulainā vietā – ideāla ir visu dienu saules apspīdēta. Ja tādas vietas nav, jāatrod, kur saule apspīdēs rozes vismaz 5–6 stundas dienā, vēlams dienas pirmajā pusē – visintensīvāk rozes aug no rītiem: ar pirmajiem saules stariem līdz pusdienas laikam. Dienas karstumā augi atpūšas. Parasti rožu stādījumus ierīko dienvidaustrumu vai dienvidu pusē.

Tāpat svarīgi, lai rožu stādījumi vēdinātos. Tādējādi augi ātrāk apžūs no rasas un pēc lietiem vai laistīšanas, kas savukārt mazinās sēnīšu slimību attīstībai labvēlīgos apstākļus.

Rozēm ir dziļa sakņu sistēma. Tām nepatiks augsts gruntsūdens līmenis un applūstošas vietas.

Pilnvērtīga augsne

Augsnes ziņā rozes ir prasīgas, tāpēc tā rūpīgi jāielabo. Roze veido saknes, stiepjoties dziļumā – nereti līdz pat 1 metram, plašumā maz. Lai veidotos blīvs stādījums, rozes atkarībā no to veida stāda ne tuvāk kā 35–40 cm attālumā citu no citas. Jo mazāka auguma šķirne, jo mazāku attālumu var ievērot.

Ja paredzēts ierīkot atsevišķu rožu dobi, augsni vēlams sagatavot visā tās platībā un 60–80 cm dziļumā. Stādot atsevišķus augus vai nelielas grupas, vietu var sagatavot katram stādam atsevišķi. Stādbedri vēlams sagatavot vismaz 40 cm diametrā. Par daudz nebūs, un ilgtermiņā augs būs pateicīgs – veselīgs un krāšņs.

Gatavojot dobes pildījumu, sākumā norok auglīgo augsnes kārtu un liek atsevišķā kaudzē. Neauglīgo augsnes kārtu izved. Bedres pamatnē veido drenāžas kārtu – ieber smiltis, sīkus akmentiņus, keramzītu. Pēdējo visērtāk iegādāties būvniecības preču veikalā lielos maisos – nebūs dārgi. Virs drenāžas kārtas pilda norakto auglīgo augsnes virskārtu ar visām velēnām.

Pasniedzēji Bulduros mācīja, ka mājas apstākļos augsni rozēm sagatavo, sajaucot trešdaļu auglīgās augsnes ar trešdaļu kūdras (ne skābas) un trešdaļu sadalījušos (vismaz 2 gadus vecu) kūtsmēslu vai lapu trūdzemes. Realitātē šo recepti nav nemaz tik viegli īstenot, jo ne visiem pieejamas minētās sastāvdaļas. Īpaši apgrūtinoši šīs lietas sagādāt, ja jāiestāda tikai daži augi. Vienkāršākais veids ir iegādāties jau gatavu kūdras substrātu rozēm, kam pievienots viss augšanai nepieciešamais.

Pārsvarā strādāju pilsētas dārzos, un reti kad jāstāda ļoti daudz rožu, tāpēc tām sagatavoju substrātu, izmantojot dārza auglīgo augsni, rupjas frakcijas neitralizēto kūdru, kurai pievienoju granulēto zirgu mēslojumu, komplekso ilgas iedarbības pamatmēslojumu, nedaudz māla pulveri.

Granulētos zirgu mēslus un māla pulveri iegādājos būvniecības un dārza preču veikalos. Tie nav dārgi un ir ērti transportēšanai un uzglabāšanai. Pildot stādvietu, to ik pa laikam piemīdu un salaistu, lai mitrums un blīvums vienmērīgāks.

Auga sagatavošana

Lai augu pārstādītu iespējami veiksmīgi, vismaz pāris dienu pirms pārstādīšanas tas rūpīgi jāsalaista, lai mitruma resurss būtu pilns. Brīdim starp izrakšanu un iestādīšanu jābūt iespējami īsākam.

Augs jāizrok maksimāli saudzīgi, jācenšas to izcelt no zemes ar iespējami lielu sakņu kamolu. Rožu dzinumus var saīsināt, lai ērtāka rakšana. Slimās vai bojātās auga lapas jānoņem. Lai izceltu vecāku rožu krūmu, būs nedaudz jānopūlas. Galvenais – nesasteigt. Izrokot apskādētās, aizlauztās saknītes nedaudz apgriež.

Stādot jaunajā vietā, auga potējuma vietai jābūt plaukstas tiesas dziļumā zem zemes. Jārēķinās, ka augsne ap augu, lai arī pieblīvēta, nedaudz sēdīsies. Pēc tam augu kārtīgi salaista, lai izskaustu gaisa kabatas ap auga saknēm.

Rozi piesedz ar kūdru vai egļu zariem tikai tad, kad vairākas dienas gaisa vidējā temperatūra ir zem nulles.

Uzziņa

Rozes bez pārstādīšanas var augt daudzus gadu desmitus, bet, ja nepieciešams, tās var arī pārstādīt.

Stāds jāizrok saudzīgi, cenšoties netraumēt dziļo sakni.

Uz rudeni rožu dzinumus saīsina, lai ērtāka piesegšana. Vēlams arī augu atlapot. Obligāti tas jādara, ja uz lapām ir slimību pazīmes.

Kad vidējā gaisa temperatūra zem nulles, cera centrā veido konusu no kūdras vai priežu mizas mulčas.