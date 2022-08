Foto: Shutterstock

Visu dienu tu šodien jutīsies kā skudra skudru pūznī! Horoskopi 19.augustam Ieteikt







Auns

Šodien tev būs dota iespēja pateikt paldies tiem, kas to ir pelnījuši un patiesībā jau kādu laiku no tevis to sagaida.

Vērsis

Tu beidzot šodien radīsi atbildi uz to jautājumu, kas tevi nomoka jau vairākas dienas. Tiesa, nāksies gan krietni pacensties, lai atbildi pieņemtu kā sev “vēlamu”.

Dvīņi

Sarunas tavā klātbūtnē būs vieglas un nepiespiestas, un daudzi ar tevi, kā izrādīsies, ir pat gatavi dalīties dažādos noslēpumos. Vai tev pašam tas noderēs? Ne īpaši.

Vēzis

Esi gatavs – tev šodien būs jāizdara kāda visai sarežģīta izvēle, turklāt tas notiks visai aizņemtā mirklī. Daži tavi vārdi var samulsināt apkārtējos.

Lauva

Tu būsi ļoti emocionāls un jūtīgs. Tu būsi gluži kā antena, kas uztver arī citu cilvēku emocijas. Dienas beigās tu būsi ļoti noguris.

Jaunava

Zini mēru! Ja tu netiec galā ar kādu uzdevumu, nepārforsē savus spēkus un spējas – palūdz kādam uzticamam cilvēkam palīdzību.

Svari

Tev patiks šodien situāciju sarežģīt, un izdosies tev tas pavisam lieliski. Bet kādēļ tev tas ir vajadzīgs? Vai pats sev vari atbildēt uz šo jautājumu?

Skorpions

Visu dienu tu šodien jutīsies kā skudra skudru pūznī, kuru kāds vēl piedevām apskata ar palielināmo stiklu. Dienas beigās būsi pa īstam izlādējies un noguris.

Strēlnieks

Ja tu nesteidzies, tad tev ir dota lieliska iespēja šodien piepildīt savus mērķus. Taču atceries – steigā tev tas noteikti neizdosies.

Mežāzis

Šodien var izrādīties, ka tu esi vairāk “ievainojams”, nekā parasti. Pacenties neizraisīt konfliktus un tādos arī neiesaistīties. Tas tevi pasaudzēs.

Ūdensvīrs

Kādam kaut ko skaidrot ir vērts tikai tad, ja viņš tevī vēlas ieklausīties. Ja tevi klausīties nevēlas – pietaupi savu enerģiju.

Zivis

Problēma, ar kuru tu šodien sastapsies, nomocīs tevi no agra rīta līdz vēlam vakaram. Tev nāksies gan ar to cīnīties un tikt galā pavisam vienam, tikai saviem spēkiem.