Slapjš, auksts, sāls kaisītas ielas: īsts pārbaudījums ziemas apaviem. Kā tos kopt, lai tie kalpotu ilgāk par vienu sezonu?







Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ziemās slapjie un aukstie periodi vienmērīgi mainās ar sausajiem un aukstajiem, ielas un ceļi tiek regulāri kaisīti ar dažādiem sāls maisījumiem, kas zābakiem ir īsts pārbaudījums.

Zābakiem jāatpūšas

Galvenais ieteikums zābaku labturībai – nevalkāt tos katru dienu. Tātad būtu vajadzīgi vismaz divi pāri ziemas apavu. Ar vīriešu ziemas zābakiem lielu problēmu nav – tos var gan glabāt, gan žāvēt plauktos, skapjos un vienkārši uz grīdas priekšnamā. Bet ar sieviešu garajiem zābakiem nav tik vienkārši. Ideāli, ja ir skapītis, kurā pēc izmēriem varētu ievietot vertikāli vismaz pusgaros zābakus. Jebkurā gadījumā vēlams zābakus turēt to paredzētajā formā, tātad – vertikāli. Apavu pārdevēju ieteiktie risinājumi – izmantot piepūšamus zābaku stulmu turētājus vai speciālus plastmasas vai koka ieliekamos, kas gan uzturēs zābakus stāvus (tātad neļaus ādai krunkoties nevietā), gan palīdzēs žūšanas procesā. Vietas taupīšanas nolūkā šie zābaku žāvētāji tiek ražoti arī pakarināmi. Latvieši ir attapīga tauta un mēdz izmantot arī tukšas plastmasas pudeles, piepūstus garenus balonus, sanaglotus koka statīvus un citus izgudrojumus.

Neizmetiet kastes, kurās apavi tika iegādāti, – tās ideāli derēs apavu ievasarošanai.

Žāvēšana nav kaltēšana

Vispirms zābaku žāvētājus aktīvi sāka pieprasīt un izmantot kalnu slēpotāji – masīvo zābaku iekšiene ne vienmēr paguva izžūt dabiskā ceļā augstkalnu un aukstuma apstākļos. Ja ir pieprasījums, tad ir arī piedāvājums, un nu jau daudzas pasaules firmas ražo elektriskos žāvētājus lieliem un maziem zābakiem. Protams, pasaules veikalos izvēle ir lielāka un cenu amplitūda plašāka. Jārēķinās ar to, ka daži rada troksni un patērē elektrību, taču ražotāji apgalvo, ka tie ir pilnīgi droši arī ādas zābakiem, tātad žāvēšana notiek saudzīgi un efektīvi. Vienkāršāki risinājumi – no padomju gadiem zināmā saburzītu avīžu bāšana zābakos, kā arī attapīgs ieteikums no apavu tirgotājiem – neizmest mazos spilventiņus ar mitrumu uzsūcošajām silikagela bumbiņām, kuras nāk līdzi apaviem veikalā, jo arī tos var izmantot liekā mitruma uzsūkšanai. Galvenais – ļaut apaviem atpūsties.

Profilakse ir svarīga

Jo dārgāki apavi, jo vairāk gribēsies tos rūpīgi glabāt un kopt. Pirms pirmās nēsāšanas noteikti tos apstrādā ar mitrumu atgrūdošiem līdzekļiem, kas ilgstoši impregnēs zābaku virskārtu, pasargājot gan no mitruma, gan sāls. Pārnākot mājās, zābaki uzreiz jānotīra ar siltā ūdenī samērcētu mīkstu drāniņu un maigām ziepēm, tad tos nosusina. Regulāri jāizmanto apavu spodrināšanas līdzekļi – arī tie aizsargās no sāls un piešķirs apaviem labu izskatu. Ja sāls ir daudz vai jau paspējis ieēsties, var izmantot vieglu etiķūdeni, lai to notīrītu, kā arī apavu veikalos piedāvātos speciālos tīrīšanas līdzekļus.