Līdz šim animācijas filmas “Straume” kaķim nav bijis vārds, taču nu režisors Gints Zilbalodis savā sociālajā tīklā “X” publicējis ierakstu, kurā atklāj, kā tad patiesībā sauc “Straumes” tumši pelēko kaķi.

Zilbalodis raksta, ka strādājot pie animācijas filmas “Straume” izveides tumši pelēkajam kaķim nav bijis vārda. Filmas komanda to saukusi vienkārši par kaķi. Taču Zilbalodis norāda, ka liela daļa cilvēku uzskata, ka kaķi sauc Straume, turklāt daudzi savus kaķus nosaukuši šādā vārdā, tāpēc Zilbalodis nolēmis arī pie šāda vārda palikt, saucot filmas kaķi par Straumi.

“Kamēr strādājām pie filmas “Straume”, kaķim nebija vārda. Mēs to saucām vienkārši par kaķi. Taču tagad, kad esmu dzirdējis, ka daudzi jau domā, ka to sauc Straume, turklāt daudzi savus kaķus nosaukuši šādā vārdā, domāju, ka mēs savu kaķi arī varam saukt par Straumi!” sociālajos medijos raksta režisors,” ierakstā vēsta Zilbalodis.

While we worked on Flow the cat didn't have a name. We just called it the cat. I've heard from multiple people that they think that it's name is Flow. People have even named their cats Flow now! So I think we can call the cat Flow! pic.twitter.com/4t6g7w9Ri8

— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) February 11, 2025