No organizatoriem neatkarīgu tehnisku iemeslu dēļ koncerts “Divas leģendas: Zodiac and Suzi Quatro & Band” tiek pārcelts uz 2025.gada 7.decembri Xiaomi Arēnā. Mūziķi jau ir sākuši gatavot unikālu koncertprogrammu ar Ziemassvētku akcentu un sola pārsteigt publiku ar daudziem patīkamiem pārsteigumiem.

Dažreiz pat visskaistākajiem un pārdomātākajiem projektiem ir nepieciešamas korekcijas – galu galā dzīve zina, kā pārsteigt. Tieši tā notika ar ilgi gaidīto koncertu “Divas leģendas: Zodiac un Suzi Quatro & Band”, kam bija jānotiek tuvākajā nākotnē. Tehnisku un loģistikas iemeslu dēļ, kas nav organizatoru kontrolē, pasākums ir pārcelts uz 2025. gada 7. decembri un notiks Xiaomi arēnā.

Pasākuma pārveidošana deva māksliniekiem iespēju sagatavot kaut ko patiesi īpašu. Mūziķi jau strādā pie unikālas koncertprogrammas ar Ziemassvētku noskaņu, kas ir pilna ar maģiju, nostalģiju un pārsteigumiem.

Jaunais šova formāts, ziemas atmosfēra, svētku dekorācijas un iedvesmoti mākslinieki padarīs šo vakaru neaizmirstamu. Zodiac un Suzi Quatro & Band sola: 7. decembrī publika ne tikai redzēs koncertu – tas kļūs par daļu no īsta muzikāla brīnuma.

Xiaomi Arena skatuvē notiks ne tikai koncerts, bet arī vēsturisks notikums. Divas leģendas – Latvijas kulta grupa Zodiac svinēs 45 gadus kopš dibināšanas, un pasaules roka ikona Sūzija Kvatro iedegsies par godu savai 75. gadadienai. Jubilejas pāris publikai gatavo vairākus pārsteigumus, kas pierādīs, ka mūziķi ir radoša entuziasma pilni un turpina priecēt publiku ar jauniem savas daiļrades darbiem. Pārsteigumi gaida arī pašus mūziķus. Par godu leģendārās Latvijas grupas 45. gadadienai viena no Piena Ceļa zvaigznēm ir nosaukta par Zodiac – oficiālais debess ķermeņa īpašumtiesību sertifikāts tiks pasniegts uz Xiaomi Arena skatuves. Bet Sūziju Kvatro gaida atsevišķa un negaidīta dāvana.

Sūzija Kvatro: “Es ļoti mīlu Latviju…”

Kritiķi un, pats galvenais, skatītāji jau sen un pelnīti ir piešķīruši Sūzijai Kvatro roka ikonas statusu – ir pārdoti gandrīz 50 miljonu viņas ierakstu. Plakāti ar viņas attēlu rotāja pusaudžu istabu sienas. Par savu uzstāšanās stilu viņa saņēma segvārdu “zibenīgā” un kritiķi rakstīja, ka “ja tev baterijas ir beigušās, tad vislabākā uzlādēšanās ir Sūzijas Kvatro koncerts”.

Sūzija Kvatro sāka savu kāpienu muzikālā Olimpa virsotnē jau 8 gadu vecumā. 14 gadu vecumā Sūzija kļuva par dalībnieci meiteņu grupā “Pleasure Seekers”.

Kvatro pirmais singls “Rolling Stone” saņēma labas atsauksmes un negaidīti pacēlās augšā līdz pirmajai vietai šlāgerparādē…Portugālē. Tajā brīdī dziedātāja tika iepazīstināta ar leģendāro autoru duets Maiku Čepmenu un Nikiju Činu, kas tolaik bija kļuvuši slaveni sadarbojoties ar “The Sweet”. Šīs sadarbības rezultāts bija iespaidīgs: dziesma “Can the Can” uzreiz kļuva populāra un sasniedza pirmo vietu Lielbritānijā, Japānā un Austrālijas topos. Otrais hits bija šī paša dueta dziesma “48 Crash”. Abas dziesmas tika iekļautas Sūzijas debijas albumā “Suzie Quatro”.

Uz panākumu viļņa 1974. gadā Kvatro devās turnejā pa Austrāliju. Albums «If You Knew Suzi» (1978) iezīmēja dziedātājas pāreju uz nobriedušāku skanējumu, tuvu soft rokam. Dziesma “Stumblin In”, kas tika uzrakstīta duetā ar Krisu Normenu, dziedātājiem acumirklī atnesa milzīgu popularitāti ASV.

1980. gadā tika izdots darbs “Rock Hard”, kas iezīmēja Kvatro atgriešanos pie hārdroka. Līdzīgā garā skanēja arī 1983. gada albums.

Pēc tam sadarbīgā ar Endrjū Loidu Vēberu viņa spīd pašos populārākajos Vestendas mūziklos. Deviņdesmito gadu sākumā viņa atsāk viesizrādes. Veiksmīgas tūres, singli, hiti, kas iekļūst topos, albuma «What Goes Around» panākumi – tas viss veicina mākslinieces optimismu un radošās spējas.

Albums “Wake Up Little Suzi” (2003) demonstrēja klausītājiem, ka vokāliste ir labā formā un gatava priecēt fanus ar jauniem darbiem. 2006. gadā tika izdots albums “Back To The Drive”, un 2011. gadā albums “In the Spotlight”.

Albuma “Quatro Scott Powell” izdošana notika 2017. gada februārī. Ierakstā piedalījās rokeri Endijs Skots un Dons Pauels.

Sūzija neslēpj, ka ļoti mīl Latviju. “Latviešu publika vienmēr ir pārsteidzoša – ļoti pateicīga, sirsnīga, mīļa. Mēs vienmēr kopā dodamies īstā muzikālā ceļojumā. Tā ir neticama sajūta, kad jūti, kā tava enerģija atgriežas caur publiku. Man ir daudz patīkamu atmiņu par mūsu tikšanās reizēm, un esmu pārliecināta, ka mēs radīsim vēl vienu neaizmirstamu muzikālu notikumu!”

Zodiac: vēsturē ierakstīta mūzika

Leģendārā latviešu rokgrupa “Zodiac” ir īsts veiksmes stāsts. Mūzikas pamatā ir elektronisku skaņu, ritma un melodijas sintēze. Zodiac tika izveidots 1979.gadā no tolaik Latvijas Valsts konservatorijā studējošajiem jaunajiem mūziķiem. Grupas līderis ir topošais komponists Jānis Lūsēns, kurš bija aizrāvies ar tembru un skaņu meklējumiem ar tolaik pieejamiem sintezatoriem.

Nozīmīga bija Lūsēna satikšanās ar firmas “Melodija” Rīgas filiāles vadītāju un

skaņu režisoru Aleksandru Grīvu. Tas bija izšķiroši, lai notiktu pirmie ieraksti un Aleksandra Grīvas producenta – skaņu režisora talants varētu realizēties pirmajā padomju elektroniskās mūzikas skaņuplatē Zodiac “Disco alliance” (1980). Ieraksts tika veikts uz 8 ceļu lenšu magnetofona. Komponista Jāņa Lūsēna un sitaminstrumentālista Andra Reiņa darbs studijā veidoja šīs skaņu plates muzikālo pamatu. Īpašais skanējums un mākslinieces Frančeskas Kirkes plates dizains radīja apvērsumu, kas daudzus iedvesmoja pievērsties orģināliem un radošiem meklējumiem.

Visu skaņdarbu autors ir Jānis Lūsēns, kuru tolaik iedvesmoja Kraftwerk, Space, Tangerine Dream, Jean Michel Jarre mūzika. Uz „Zodiac“ bāzes 1987. gadā Jānis Lūsēns izveidoja jaunu grupu “Zodiaks”, pieaicinot vokālistus Zigfrīdu Muktupāvelu un Maiju Lūsēnu. Grupa ir saņēmusi “Grand Prix” festivālā “Liepājas dzintars” 1987. un 1989. gadā. Šajā laikā top tādas populāras dziesmas, kā “Vējš”, “Tautas laiks”, “Taisnība”, “Tēvzeme“, “Manas mīļākās puķes, “Daugava” u.c.

Trešais instrumentālās mūzikas albums „In memoriam” (1988) veltīts Latvijas kultūrai un arhitektūrai. Tajā komponists Lūsēns uz īsu brīdi atgriezās pie elektroniskās mūzikas, savienojot to ar ārtroka stilistiku.

2015. gadā grupa izdeva albumu “Pacific Time”, kurā ietverti mūsdienīgi aranžējumi tēmām no pirmajiem diviem grupas albumiem, kā arī divi jauni skaņdarbi.

Komponists un grupas dibinātājs Jānis Lūsēns uzskata, ka vissvarīgākais “Zodiac” veiksmes pamats, uz kura tika veidota visa turpmākā grupas vēsture, bija pats pirmais albums “Disco alliance”.

«Zodiac ziedu laiki bija 1980.gadā, kad iznāca grupas pirmā skaņu plate “Disco Alliance””, saka Jānis Lūsēns. “Tā tika pārdota vairāk kā 20 miljonu lielā tirāžā. Popularitāti tā guva arī Japānā un Somijā.Pateicoties firmas “Melodija” mākslinieciskajam vadītājam Aleksandram Grīvam, gan mūzika kopumā, gan plates noformējums vairāk līdzinājās rietumu produktam.Savā veidā šis albums bija lūzuma punkts tā laika estrādes mūzikā. To var uzskatīt par vienu no grupas būtiskiem sasniegumiem, jo pavēra ceļu daudziem sava ceļa gājējiem mūzikā».

«80. tajos gados tehniskās iespējas muzicēšanai (elektronika, ierakstu process) bija diezgan ierobežotas,” stāsta Jānis Lūsēns. “Vairāk vajadzēja domāt radoši nekā izmantot elektronikas piedāvātās gatavās iespējas. Rūpīgi meklējot tembrus, ritmus un strādājot pie skaņdarba kopējās noskaņas, izveidojās savs stils, skanējums. “Zodiac” galveno muzikālo tandēmu veidoja analogo sintezatoru tembri un dzīvās bungas.

“Esmu ļoti pateicīgs katram, kura īpašumā ir “Zodiac” pirmā plate “Disco Alliance” un otrā – “Music In The Universe”, atzīmē komponists. “Īpašs prieks ir tad, kad koncertos publika atpazīst skaņdarbus un pēc pirmajām taktīm skan ovācijas.Vēlējums faniem – meklējiet un klausieties labu mūziku”.

Jānis Lūsēns ir pārliecināts, ka Ziemassvētku koncerts Xiaomi arēnā notiks unikālā atmosfērā un pozitīvā noskaņojumā. Zodiac gatavo vairākus pārsteigumus, kas radīs svētku noskaņu zālē un skatītājiem atstās neaizmirstamus iespaidus. Biļetes bilesuserviss.lv