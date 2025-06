Foto: Pexels

Zvaigznes ir labvēlīgas – rīkojies pārliecinoši! Horoskopi 13. jūnijam Ieteikt







Auns

Šodien svarīgi būt izvēlīgam saziņā. Pastāv risks nonākt citu ietekmē vai uzticēties cilvēkam, kurš domā tikai par sevi. Neļauj sev iespaidoties no tiem, kuri pārspīlēti slavē vai dod vilinošus solījumus. Strādājot esi vērīgāks – vari biežāk nekā parasti pieļaut sīkas, bet nepatīkamas kļūdas. Nevajadzētu lūgt palīdzību tur, kur vari tikt galā pats – tā ātrāk sasniegsi vēlamo rezultātu.

Reklāma Reklāma

Vērsis

Tev būs iespēja apgūt ko jaunu un noderīgu. Drīz šīs zināšanas noderēs gan tev, gan apkārtējiem. Laba diena plānu veidošanai. Tu skaidri apzinies gan savas iespējas, gan esošo situāciju. Tomēr komunikācija šodien nebūs viegla – iespējamas domstarpības ar radiem vai paziņām. Lai izvairītos no nopietna konflikta, nāksies pielikt pūles. Pat ar tuvākajiem cilvēkiem ne vienmēr viegli saprasties, bet intuīcija pateiks, kā rīkoties, lai saglabātu attiecības.

Dvīņi

Diena prasa aktīvu rīcību, bet tu labprātāk to veltītu atpūtai un patīkamām pārdomām. Apkārtējie biežāk nekā parasti dos nevēlamus padomus, steidzinās un mēģinās ietekmēt tavu izvēli. Tas var radīt aizkaitinājumu. Mēģini izvairīties no strīdiem – ja tie sāksies, izlīgt var būt grūti, un aizvainojumi ilgi paliks atmiņā. Vēlams atteikties no kaitīgiem ieradumiem un vismaz uz laiku pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Parūpējies par sevi – jutīsies možs un enerģisks.

Vēzis

Ļoti piemērota diena romantiskām tikšanām un draudzīgām sarunām. Jauni kontakti veidojas viegli, tu patīc cilvēkiem un jūties labi uzmanības centrā. Bez viltus pieticības vari pastāstīt par saviem sasniegumiem – to neuzskatīs par lielīšanos. Veiksme iespējama jomās, kur nepieciešama radoša pieeja un iztēle. Iespējami nelieli, bet ļoti savlaicīgi naudas ieņēmumi.

Lauva

Diena prasa piesardzību. Labāk atturēties no riskiem un eksperimentiem – dod priekšroku pārbaudītām metodēm. Ieteicams sakārtot lietas un koncentrēties uz esošajiem uzdevumiem, uz laiku atliekot lielos plānus. Pirmā dienas puse paies darbos, kas būs noderīgi gan tev, gan citiem. Vēlāk iespējami patīkami pārsteigumi un labas ziņas par tuviniekiem. Vakars būs piemērots pārdomām par nākotni – daudzas tavas vēlmes piepildīsies.

Jaunava

Diena atnesīs daudz interesantu ideju. Tās vari apspriest gan ar uzticamiem sabiedrotajiem, gan potenciālajiem sadarbības partneriem. Nejauši saņemta atbalsta dēļ varēsi īstenot drosmīgu un neparastu ieceri. Attiecības, kas šodien sāksies kā darījums, vēlāk var pārtapt par draudzību vai pat romantiku. Finansiālā situācija uzlabosies – ieguldījumi un pirkumi būs veiksmīgi, ienākumi var ievērojami pieaugt. Dažiem atmaksās parādus.

Svari

Šodien piemērots brīdis sarunām. Tev būs iespēja mierīgi apspriest svarīgus jautājumus, arī tādus, kas agrāk izraisīja domstarpības. Tu labi jūti, kad jābūt piekāpīgam un kad jāuzstāj uz savu. Pat tie, kuri līdz šim klausījās tikai paši sevi, tagad ieklausīsies tavā viedoklī. Attiecības būs harmoniskas, ja vadīsies pēc veselā saprāta, nevis emocijām. Finanšu jautājumus risini nesteidzīgi.

Skorpions

Zvaigznes tev ir labvēlīgas – rīkojies pārliecinoši. Tavs spēks un neatlaidība palīdzēs atstāt iespaidu uz ietekmīgiem cilvēkiem un iegūt viņu atbalstu. Tev uzticas – centies šo uzticību attaisnot. Attiecības ar tuviniekiem var ievērojami uzlaboties – tu spēsi pārvarēt domstarpības. Intuīcija palīdzēs pieņemt labākos lēmumus sarežģītās situācijās – ieklausies sevī. Dienas noslēgumā iespējami patīkami romantiski pārsteigumi.

Reklāma Reklāma

Strēlnieks

Svarīgi saglabāt mieru. Gan vārdi, gan rīcība emociju iespaidā var radīt nepatīkamas sekas. Būs noderīgi jau iepriekš izstrādāt rīcības plānu un tam pieturēties – šodien improvizācija var radīt problēmas. Pirms veic kādas finanšu darbības, pārliecinies par to juridisko korektumu un partneru uzticamību. Pacietība un takts palīdzēs saglabāt siltas attiecības ar tuviniekiem.

Mežāzis

Esi neatlaidīgs – nāksies pārvarēt vairākas grūtības ceļā uz mērķi. Pat ierasti uzdevumi var šķist sarežģītāki nekā parasti, īpaši dienas pirmajā pusē. Nevajadzētu censties visu paveikt vienam – tev apkārt ir cilvēki, kas gatavi palīdzēt. Tu nemēdz izmantot citu laipnību, un tas tiek novērtēts. Attiecībā uz naudu esi uzmanīgs – šodien vari tērēt vairāk, nekā vajadzētu. Pirkumos labāk nesteigties.

Ūdensvīrs

Šodien esi nepacietīgāks nekā parasti, taču tas var nākt par labu – tava mērķtiecība ļaus ātri gūt panākumus. Būs iespēja pārliecinoši uzvarēt senos konkurentus un pierādīt citiem savas spējas. Tie, kuri agrāk nenovērtēja tavas zināšanas, mainīs domas. Tomēr iespējamas domstarpības ar ģimenes locekļiem vai draugiem. Mēģini nebūt pārāk prasīgs pret citiem un atzīt arī savas vājās puses. Strīdus labāk novērst jau sākumā.

Zivis

Diena var būt sarežģīta. Darbā katrs solis jāapsver rūpīgi. Ieteicams ieklausīties pieredzējušu un uzticamu cilvēku padomos – tas palīdzēs izvairīties no kļūdām. Pēcpusdienā uzmanība būs jāpievērš ģimenes lietām, bet tu būsi gandarīts par paveikto. Tu nepalaidīsi garām iespēju palīdzēt tuviniekam grūtā brīdī, un tev noderēs iepriekšējā pieredze.

Foto. Scanpix/AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS