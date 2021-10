Foto: Shutterstock

Zvaigznes sola, ka tu šodien sasniegsi mērķi, lai kāds tas arī būtu! Horoskopi 19.oktobrim Ieteikt







Auns

Nebaidies no savām sajūtām un emocijām, it īpaši savu tuvāko cilvēku vidū. Viņi novērtēs to, ka tu esi atklāts.

Vērsis

Šodien tev vajadzētu skatīties uz saviem darbiem no malas. Iespējams, tu pieļauj kādu kļūdu, bet pats to vēl neapzinies. Esi kritisks pret sevi!

Dvīņi

Apkārtējie vēl nav gatavi tam, ko tu šodien gribi viņiem pateikt. Nāksies vien samazināt savas ambīcijas, ja negribi kļūt par “atstumto”.

Vēzis

Šodien, iespējams, tu gribēsi vairāk laika pavadīt savā sabiedrībā, bet šaubīgi, vai tas realizēsies. Kādi cilvēki ļoti gribēs būt tavā sabiedrībā – neliedz viņiem to.

Lauva

Tavus daudzos talantus šodien neviens nepamanīs. Aiztaupi tos citai dienai un neķer kreņķi – pavadi šo dienu mierīgā gaisotnē. Nepārdzīvo, ka tevi neierauga! Rīt būs jauna diena.

Jaunava

Tev šodien būs iespēja laicīgi pamanīt kāda cita cilvēka kļūdu un nepieļaut, ka viņš to izdara – tas tev ļoti palīdzēs uzlabot attiecības ar viņu. Lieliska diena!

Svari

Zvaigznes sola, ka tu šodien sasniegsi mērķi, lai kāds tas arī būtu. Un, iespējams, ka rīta pusē tu pats nezināsi, kas ir šis mērķis. Jāsargās tiem, kas gribēs tev šajā uzdevumā stāties ceļā. Nepaveiksies viņiem!

Skorpions

Pirms sniegt atbildes uz dīvainiem jautājumiem, paanalizē, kāpēc tev kāds vispār kaut ko tādu jautā. Var gadīties, ka vari nonākt muļķīgā situācijā, ja neapdomāsi savas atbildes.

Strēlnieks

Jo vieglāk tu šodien uztversi apkārt notiekošo, jo labāk tev pašam. Starp citu, “vienaldzības” filozofija reizēm ir brīnišķīgi pareiza izvēle.

Mežāzis

Tavi resursi šodien strauji iznīks un būs nepieciešama stimulācija, lai tu tos saņemtos papildināt. Karogs rokās, taču neaizraujies pārāk!

Ūdensvīrs

Pār tavu galvu šodien nogāzīsies kaudze informācijas, un tev to “sagremot” būs grūti. Atlikt gan arī to īsti nevarēs – vienvārdsakot, nāksies tikt galā, kā nu mācēsi.

Zivis

Tev ir ļoti liela iespēja kļūt bagātam. Dvēseliski vai materiāli – to zvaigznes atklās tev tikai šīs dienas laikā.