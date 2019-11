Rimi Publicitātes foto

Skandināvijas mazumtirgotāja “Rimi” meitasuzņēmums Igaunijā atsauc visus svaigos salātus pēc tam, kad pagājušajā nedēļā termāli neapstrādātu produktu gatavošanas ceha salātu nodaļā uz nenotīrītas darba galda virsmas tika atklāta bīstamā baktērija listērija, kas izraisa listeriozi.

Atkārtota paraugu no virsmas pārbaude gaidāma pirmdien. Lai gan ir iespējams, ka atkārtotas pārbaudes rezultāts būs negatīvs, “Rimi Eesti Food” piesardzības nolūkos atsauc visus salātus.

“Runa ir par darba virsmu, kas nonāca saskarē ar izejvielām, kas tiek izmantotas salātu pagatavošanā,” sacīja “Rimi” kvalitātes vadītājs Algiss Murumā.

“Uz pārbaudēm esam nosūtījuši arī aizdomīgās izejvielas – šie rezultāti tiks saņemti nākamās nedēļas laikā. Par atklājumu ir informēti piegādātāji, kā arī Veterinārais un pārtikas dienests. Viņi no savas puses ir sākuši izmeklēšanu par konkrētajiem produktiem un izejvielām,” klāstīja kompānijas pārstāvis.

Murumā pauda, ka pagaidām nav zināms, vai baktērijas klātbūtne konkrētos pārtikas produktos pārsniedz pieļaujamo līmeni un vai tā vispār ir nonākusi produktos.

“Jāatgādina, ka drošā daudzumā listērija nav kaitīga veselībai un tā nav atrodama pienācīgi termiski apstrādātos produktos,” piebilda Igaunijas “Rimi” kvalitātes vadītājs.

“Rimi” no piektdienas pusnakts līdz sestdienas vakaram veiks plašus tīrīšanas darbus centrālajā virtuvē. Līdz apstiprinājumam, ka darba virsmas un izejmateriāli nav inficēti, no centrālās virtuves “Rimi” veikalos salāti nenonāks. Tāpat “Rimi” izmanto ātrās pārbaudes ierīci, kas ļauj nepārtraukti analizēt no darba virsmām paņemtos paraugus un sniedz atbildi 24 stundu laikā.

“Mēs cieši sadarbojamies ar Veterināro un pārtikas dienestu, un tā amatpersonas mums palīdz šajā lietā. Ļoti nopietni izturamies pret šo situāciju un veicam visus pasākumus, lai novērstu tādu gadījumu atkārtošanos. Lai gan Veterinārais un pārtikas dienests nav devis mums rīkojumu atsaukt produktus, mēs to darām piesardzības nolūkos,” klāstīja Murumā.

Igaunijā pēdējā laikā izcēlies plašs skandāls ar listērijas izplatību zivju pārstrādes un fasēšanas uzņēmumā “M.V.Wool”.

Saistībā ar nespēju novērst baktērijas klātbūtni Igaunijas Veterinārais un pārtikas dienests šonedēļ nolēma slēgt uzņēmuma ražotnes Harku un Vihterpalu, kā arī uzdeva iznīcināt visu noliktavās esošo produkciju.

Savukārt ceturtdien tika ziņots, ka Igaunijas gaļas pārstrādes uzņēmuma “Oskari Lihatoostus” krāsnī ceptas filejas partijā nejaušas pārbaudes laikā atklāta bīstamā baktērija listērija. Baktērija atklāta kompānijas “Kulinaaria”, kas gatavo produkciju lielveikalu tīklam “Selver” ar zīmolu “Selveri Kook”, laboratorijas nejauši veiktas pārbaudes laikā. “Kulinaaria” ir “Selver” meitasuzņēmums.

Igaunijas sabiedriskā televīzija septembrī ziņoja, ka Igaunijā ar listeriozi miruši vairāki cilvēki.

Viņu organismos konstatētais listērijas paveids ST1247 atbilst tam, kāds atklāts “M.V.Wool”. Citu uzņēmumu produkcijā šis paveids nav atklāts.

Listeriozi var iegūt, ēdot saindētu pārtiku. Baktērijas var atrasties nepietiekami apstrādātā gaļā, nepasterizētā pienā un no tā gatavotā sierā, svaigos augļos un dārzeņos, kā arī zivīs. Grūtniecēm un to augļiem, kā arī jaundzimušajiem un bērniem ar novājinātu imūnsistēmu pastāv paaugstināts inficēšanās risks.