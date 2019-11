Publicitātes foto

Nav nekāds noslēpums, ka gatavošanās Ziemassvētkiem var sagādāt lielu stresu. Tomēr der atcerēties, ka šim gada laikam vajadzētu būt priecīgam, nevis nomācošam. Turpinājumā daži praktiski padomi, kā sagatavoties Ziemassvētkiem bez stresa.

Izveidojiet darāmo darbu sarakstu

Un pārbaudiet to divreiz. Varbūt Jūs skaidri zināt, kas un kad Jums jāpaveic. Taču uzdevumu pierakstīšana palīdzēs ieraudzīt to visu kopumā. Ja iepirkšanās jāveic noteiktā datumā, pierakstiet to.

Ja esat nolēmis iepriecināt ari kaimiņus, ieplānojiet arī to. Saraksts palīdzēs gūt precīzu priekšstatu, kas un kad paredzēts. Nepatīk tas, ko ieraugāt? Tad pārveidojiet veicamo uzdevumu sarakstu tā, lai šie būtu Ziemassvētki, par kuriem vienmēr esat sapņojis.

Izvairieties no pārāk lielām saistībām

Ļoti iespējams, decembra grafikā ir iekļautas arī ballītes un dažādi saviesīgi pasākumi. Tomēr tas nenozīmē, ka Jums jāierodas uz visiem pasākumiem, uz kuriem esat uzaicināts.

Jūs nevarat atrasties vairākās vietās vienlaicīgi, turklāt laiks, tāpat kā nauda, ir ierobežots resurss. Ziemassvētkiem noteikti vajadzētu būt par kvalitāti, nevis kvantitāti.

Negaidiet beidzamo mirkli

Kaut kā atlikšana līdz beidzamajam brīdim reti kad ir laba ideja. Gatavošanās Ziemassvētkiem nav izņēmums. Daudzi cilvēki nogaida gandrīz līdz Ziemassvētkiem un tad metas uz veikaliem vai interneta veikaliem, piemēram, 220.lv, lai iegādātos dāvanas un citas Ziemassvētku preces. Labā ziņa ir tāda, ka Jūs varat rīkoties laicīgi – tas ir diezgan nomierinoši, vai ne?

Ja Jums būs pietiekami daudz laika dāvanu un citu lietu iegādei, vienā reizē varēsiet izvēlēties tikai vienu vai divas lietas. Tas būs vienkāršāk un arī pirkumi, visticamāk, būs daudz pārdomātāki.

Ja plānojat svētkos uzņemt viesus, arī par cienastu varat domāt laicīgi – atrodot receptes un iegādājoties tās sastāvdaļas, kas tik ātri nebojājas.

Noteikti padomājiet par dekorācijām – pārskatiet, kas jau atrodas Jūsu krājumos un laicīgi sarūpējiet to, kas vēl trūkst. Neiztrūkstošs svētku elements ir egle. Ja dosieties tai pakaļ uz mežu, ieplānojiet, kad to darīsiet. Šobrīd populāras ir arī mākslīgās Ziemassvētku egles – ja izlemiet par labu tādai, to laicīgi varat pasūtīt, piemēram, internetā šeit.

Izveidojiet Ziemassvētku budžetu

Skaidri noteikts budžets palīdzēs mazināt stresu. Veltiet nedaudz laika tam, lai pārdomātu savus gaidāmos izdevumus un izlemtu, kam un cik daudz tērēsiet. Izveidojiet plānu un ievērojiet to. Budžeta plānā neaizmirstiet arī iekļaut visas ballītes, ēdienu, rotājumus un dāvanas.

Netērējiet visu savu brīvo laiku sociālajos medijos

Bēdziet to bīstamajiem salīdzināšanas slazdiem – īpaši Ziemassvētku laikā. Neskatieties uz perfektajām Instagram bildēm un lepnajiem ierakstiem Facebook. Netērējiet šo skaisto laiku, lai justos vainīgs, ka neesat izcepis piparkūkas un nevarat iegādāties iespaidīgas dāvanas.

Sakārtojiet apkārtni

Veltiet laiku tam, lai sakārtotu savu vidi. Pārskatiet plauktus un drēbju skapjus – iespējams, no dažām lietām ir laiks atbrīvoties. Ierosiniet bērniem izšķirot viņu mantu kasti un atbrīvoties no rotaļlietām, kas viņiem vairs neder. Ja lietas, kas Jums vairs nav vajadzīgas, varētu noderēt kādam citam, pārdodiet vai ziedojiet tās.

Tas palīdzēs ne vien Ziemassvētkus sagaidīt sakārtotā vidē, bet arī atbrīvot vietu jaunām dāvanām.

Ziemassvētku laiks ir paredzēts priekam un pateicībai. Tādēļ neļaujiet, lai gatavošanās tiem pārvēršas par kaut ko tādu, ko pat nevēlaties atcerēties. Padomājiet, ko patiešām vēlaties darīt šajā laikā. Neuzņematies par daudz, sastādiet darāmo darbu sarakstu un sāciet rīkoties laicīgi. Tad arī svētki būs tieši tādi, kādus tos vēlaties.