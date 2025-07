Rungainis par Amerikas veiksmi biznesā: Tas ir fenomens – “grūd mūs, velc jūs” princips Ieteikt







Amerikas Savienotās Valstis pēdējos 80 gados ir bijušas inovāciju un zinātnes attīstības līderes, pateicoties unikālam “grūd mūs, velc jūs” principam. Eiropā, tostarp Latvijā, šāds modelis darbojas vāji, un pētījumu rezultāti bieži netiek komercializēti.

Gudri un zinātkāri cilvēki, kas vēlas pētīt un atrasties zināšanu frontē, ir sastopami visur, taču ASV ir izdevies radīt vidi, kur šie talanti gūst panākumus. “Gudri cilvēki, kas ir zinātkāri un grib kaut ko pētīt un ir gatavi atrasties zināšanu frontē, tādi ir visur, taču kāpēc to tik daudz ir Amerikā?” jautā Ģirts Rungainis, uzņēmējs, TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts”.

Viņš izceļ ASV unikālo pieeju: “Tas ir ‘grūd mūs, velc jūs’ princips, kas ļoti labi darbojas daudzās dzīves sfērās.”

“Šis princips no vienas puses ir aizsardzības industrija kā liels ilgtermiņa draivers-vilcējs, jau sākot no laika pirms Otrā pasaules kara – ļoti daudzas tehnoloģijas, gandrīz visas, sakņojas militārajos pētījumos,” skaidro Rungainis. Viņš uzsver, ka ASV militārie pētījumi ir veikti visprofesionālāk un ar vislielākajām investīcijām

“Velc jūs” faktors. Otrais elements ir biznesa vide, kas orientēta uz peļņu. “‘Velc jūs’ faktors savukārt ir alkatība un zināma vienparametrība valsts ekonomikā un orientēšanās ekonomikā, ‘kā kaut ko nopelnīt’,” saka Rungainis.

ASV, kad valsts atbalsta inovācijas, uzņēmēji aktīvi tās izmanto peļņas gūšanai: “Un brīdī, kad valsts dalās ar to, tad visiem rodas vēlme to izmantot, lai ar to pelnītu naudu.”

Eiropā šie faktori darbojas vāji. “Militārisma nopietna nav līdz šim bijis; aizsardzība nekad Eiropas zinātnei nav bijusi nopietns vilcējs,” novērojis Rungainis. Viņš norāda uz sadrumstalotību: “Ir sadrumstalotība pa valstīm un dažādiem apcirkņiem, līdz ar ko zūd efekts, ko visi varētu panākt kopā.”

Turklāt Eiropā trūkst biznesa, kas būtu gatavs komercializēt idejas: “Eiropā nav tāda biznesa, kas būtu gatavs uzlasīt idejas, iziet biržā un kļūt bagāti, kā gudri cilvēki to dara Amerikā.”

Arī Latvijā pētījumu līmenis ir augsts, dažkārt pārspējot ASV un Ķīnu, taču rezultāti netiek efektīvi izmantoti, rezumē Rungainis.