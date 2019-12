Publicitātes foto

Ja cilvēkam ir labs miegs, viņš mostas laimīgs un ar labu pašsajūtu. Turklāt labs nakts miegs ir cieši saistīs ar labu veselību. Lai miegs būtu vienmēr izdevies, noteikti nepieciešams piemērots matracis. Diemžēl ļoti maz cilvēku saprot, cik tas ir svarīgi – vecs un nepiemērots matracis var negatīvi ietekmēt Jūsu veselību.

Mugura

Tā ir viena no nopietnākajām veselības problēmām, turklāt ar to saskaras daudzi. Nereti cilvēki cieš no muguras sāpēm tieši tādēļ, ka katru nakti guļ uz nodiluša, izgulēta vai pat saplēsta matrača.

Ja cilvēkam sāp mugura, viņš nekādi nevar labi izgulēties, pēc pamošanās jūtas noguris un arī aizkaitināts. Ilgstošā laika posmā nepiemērots matracis veicina pat mugurkaula deformāciju. Ja arī Jūs saskaraties ar šo problēmu, noteikti nevelciet garumā, bet iegādājieties jaunu matraci!

NOT ad-places-scripts.desktop-all-raksts1

Galvassāpes un stress

Jā, veci un nepiemēroti matrači var paaugstināt arī cilvēka stresa līmeni. Slikts un nepietiekams miegs tiešā veidā ietekmē Jūsu dienu, izraisot nepamatotu nogurumu, dusmas un stresu.

Lai katra diena būtu mierīga, patīkama un mazāk saspringta, dariet visu, kas Jūsu spēkos – nodrošiniet sev labu matraci, ko iespējams iegādāties interneta veikalā 220.lv, un pienācīgu miega daudzumu. Tas nav nekas sarežģīts, taču manāmi uzlabos Jūsu dzīves kvalitāti.

Tāpat nepiemērots matracis var atstāt uz Jums īslaicīgus efektus, tādus kā miegainību un galvassāpes, ko visbiežāk izjūt tieši pēc pamošanās. Guļot uz slikta matrača, Jūs varat saskarties arī ar veselības problēmām – elpošanas problēmām vai dažādām smagām alerģijām.

Elpošanas problēmas

Viens no faktoriem, kas ietekmē krākšanu, ir nepiemērots matracis. Ja tas nepareizi atbalsta ķermeni, elpceļi ir saspringti un audi funkcionē nepilnīgi. Lai gan krākšana nav nekas neparasts, maz cilvēku patiešām zina un apzinās krākšanas sekas, kas smagos gadījumos var būt pat letālas.

Smagas infekcijas

Ilgstoši lietotā gultas veļā un matračos mīt putekļu ērcītes. Tām nepieciešama silta un mitra vide, kāda neaizskarama un netīra vietiņa, un jebkurš matracis, arī virsmatrači, to pilnībā nodrošina.

Ikdienā ar neapbruņotu aci putekļu ērcītes nav iespējams pamanīt, taču tās mīt teju ikvienā matracī, pamazām to iznīcinot. Šie sīkie, briesmīgie radījumi kož ne tikai matracim, bet arī cilvēkiem, izraisot nopietnas veselības problēmas, piemēram, miega trūkumu un anēmiju. Ja kādreiz pamanāt pat vienu vienīgu šo radījumu, izmetiet matraci un iegādājieties jaunu!

Imunitāte

Kā jau iepriekš minēts, ja Jums ir vecs un nekvalitatīvs matracis, Jums netiek nodrošināts labs un pietiekams miegs. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka miega trūkums ietekmē arī imūnsistēmu. Ja organismam nav spēcīgas, veselīgas imūnsistēmas, tam ir grūti cīnīties pret jebkāda veida saaukstēšanos un slimībām, tādēļ cilvēks nepārtraukti slimo. Ja Jums ir svarīga Jūsu imunitāte, noteikti rūpējieties par savu matraci!

Sirds

Jūs droši vien brīnāties, kā matracis var ietekmēt cilvēka sirdi. Taču tas tā tiešām ir! Ja cilvēkam nepārtraukti trūkst miega, rodas sirdsdarbības problēmas, piemēram, palielinās paaugstināta asinsspiediena risks. Ja Jums ir problēmas ar sirdi un Jūs plānojat iegādāties matraci, noteikti ņemiet vērā, ka tam jāspēj piemēroties ķermeņa formai.

Atmiņa

Neticams, taču patiess fakts – guļot uz sliktas kvalitātes matrača, var rasties atmiņas zudumi. Nepietiekams nakts miegs tiešā veidā ietekmē cilvēka smadzenes un gala rezultātā noved pie atmiņas problēmām. Tas viss var novest pie rezultāta, ka Jūs nosapņoto uztverat kā realitāti, neeksistējošus tēlus uzskatāt par pazīstamiem, redzat to, ko citi neredz.

Esiet uzmanīgi un vienmēr domājiet par savu veselību! Ja Jums šķiet, ka pienācis laiks mainīt matraci, dariet to nekavējoties. Ja runa ir par veselību, tad jādara viss nepieciešamais, jo tas ir svarīgākais!

Svars

Jūsu vecais matracis var būt arī ķermeņa aptaukošanās vai liekā svara iemesls. Miega trūkums veicina pārlieku biežu, bez-iemesla ēšanu un pārēšanos. Ja padomā, tad svara pieauguma problēma un nepareizi ēšanas paradumi var būt saistīti ar miega trūkumu, kuru veicina arī vecs un nepiemērots matracis. Matrača dēļ bieži vien cilvēki naktīs neguļ, tādēļ meklē citas nodarbes. Tas viss noved pie mielošanās, un naktis ir sliktākais laiks, kad to darīt.

Plaša matraču un virsmatraču izvēle pieejama šeit, interneta veikalā 220.lv. Ienāciet, izvēlieties un pasūtiet!