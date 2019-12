Šī ir saruna par svētkiem un, protams, cukuru, vēl precīzāk – par cukuru, kurš paredzēts tam, lai piešķirtu ēdienam īpašu garšu.

Tādi ir visi brūnie cukuri! Par to, ar ko brūnie atšķiras no atšķiras no parastajiem cukuriem, vai brūnos cukurus var saukt par svētku cukuriem, kad un kā tos lietot – saruna ar Dansukker zīmola pārstāvi Ivetu Zariņu. Uzmanieties, te var būt daži pārsteigumi!

00:02 Pieteikums, ievads

01:20 Kā top brūnie cukuri?

02:09 Muskovado

03:13 Gaišais un tumšais. Divas garšas.

04:52 Niedru cukurs un Demerara cukurs

08:21 Fair Trade princips

09:32 Kur lietot brūnos cukurus?

10:58 Farina cukurs

14:43 Recepšu piedāvājums

16:29 Sveicieni svētkos un nobeigums