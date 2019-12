Rodions Kurucs. Foto: AP/Scanpix/LETA

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien atzīmējās ar 16 punktiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) attīstības līgas jeb G līgas spēlē, kamēr Anžejs Pasečņiks guva 13 punktus, viņu pārstāvētajām komandām svinot uzvaras.

Kuruca pārstāvētā Longailendas “Nets” viesos ar 114:116 (25:43, 28:23, 33:25, 28:25) piekāpās Bostonas “Celtics” fārmklubam Meinas “Red Claws”.

Kurucs laukumā pabija 31 minūti, šajā laikā grozā raidot četrus no pieciem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un savu vienīgo “sodiņu” (atkarībā no pārkāpuma, G līgā soda metieniem ir atšķirīga vērtība).

Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra trīs bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus.

Longailendas vienība ar vienu uzvaru astoņās spēlēs ieņem 14.vietu Austrumu konferencē.

Savukārt Pasečņika pārstāvētā Vašingtonas “Capital City Go-Go” mājās ar rezultātu 123:117 (30:26, 37:26, 26:34, 30:31) uzveica Šarlotas “Hornets” fārmklubu Grīnsboro “Swarm”.

Pasečņiks laukumā pavadītajās 23 minūtēs realizēja sešus no septiņiem divpunktu metieniem un vienu no četriem tālmetieniem.

Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, divas kļūdas un viena piezīme. Vašingtonas komanda ar Pasečņiku laukumā iemeta par 20 punktiem vairāk, nekā ielaida, kas bija dalīts labākais rezultāts.

“Capital City Go-Go” ar piecām uzvarām deviņos dueļos Austrumu konferencē ieņem sesto vietu.

MŪSĒJIE ĀRZEMĒS

NBA. “Mavericks” – “Lakers” 114:100 viesos, Kristaps Porziņģis (27 min) 15 (2/3, 3/8, 2/4)+6AB. “Wizards” – “Clippers” 125:130 viesos, Dāvis Bertāns (29 min) 20 (3p. 6/9)+4AB+2PB+1RP.

NBA G- LĪGA. “Long Island Nets” – “Red Claws” 114:116, Rodions Kurucs 31 min) 16+6Ab+4RP+3PB. “Capital City Go-Go” – “Greensboro Swarm” 123:117, Anžejs Pasečņiks 23 min) 13 (2p. 6/7)+5AB.

SPĀNIJA. “Barcelona” – “Tenerife” 103:71, Rolands Šmits (19 min) 9+1AB. “Joventut” – “Bilbao” 97:86, Artūrs Žagars 3 min) bez punktiem. Otrā līga, “Gipuzkoa” – “Almansa” 74:66, Dāvis Rozītis 21 min) 10+10AB. “Valladolid” – “Palencia” 86:79, Toms Leimanis (27 min) 11+6RP; viesos Kaspars Vecvagars (12 min) 4. “Oviedo” – “Caceres” 73:85 viesos, Dāvis Geks (37 min) 18+6AB. “Melilla” – “Malorca” 68:65, Andris Misters(30 min) 12+4RP.

FRANCIJA. “ASVEL” – “Portel” 94:69, Rihards Lomažs (15 min) 6+3AB.

ITĀLIJA. “Varese” – “Virtus Roma” 99:69, Ingus Jakovičs 20 min) 18+2RP. “Trieste” – “Treviso” 69:61, Artūrs Strautiņš (4 min) bez punktiem. Otrā līga, “Derthona” – “Treviglio” 72:69 viesos, Andrejs Gražulis (28 min) 18+10AB.

ADRIJAS LĪGA. “Partizan” – “Krka” 102:80, Žanis Peiners (16 min) 12+2AB. “Budučnost” – “Mornar Bar” 95:92 pag.) viesos, Mārtiņš Meiers 5 min) 2+1RP.

POLIJA. “Anwil” – “Dabrowa” 112:88, Rolands Freimanis (22 min) 15+3AB.

RUMĀNIJA. “Cluj Napoca” – “Dinamo” 101:90, Artis Ate (26 min) 7+2AB.

Sievietes

ITĀLIJA. “Reyer Venezia” – “Famila Schio” 76:85 viesos, Anete Šteinberga 29 min) 20+5AB.

SPĀNIJA. “Avenida” – “Logrono” 66:57 viesos, Kristīne Vītola (22 min) 6+1RP.

TURCIJA. “Adana” – “Elazig” 86:5 viesos, Elīna Dikeulaku 37 min) 19+12RP. “Cankaya” – “Ormanspor” 76:82 viesos, Aija Putnina (20 min) 2+4AB.