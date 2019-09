Latvijas futbola virslīgas komandas Jūrmalas “Spartaks” franču uzbrucējs Gabriels Šarpentjē izīrēts Itālijas pēc spēka trešās līgas jeb C sērijas komandai “Avellino”.

Šarpentjē īrē atradīsies līdz nākamā gada jūnijam.

Merci Beaucoup #17! 👏🏿🇫🇷⚽️@fkspartaks

is proud to announce that our French striker Gabriel Charpentier has been loaned to Italian club U.S. Avellino 1912 until June 2020.https://t.co/YAL0DPn73l

Thank you Charp! We wish you good luck and we will miss you! 🔴⚪️#fkspartaks pic.twitter.com/1bQuPIsNjD

