VIDEO: Bertāns iemet teju divreiz vairāk par Porziņģi

Dāvis Bertāns pret Losandželosas “Clippers” guva 25 punktus. Foto: AP/Scanpix/LETA

NBA čempionātā zaudējumus piedzīvoja latviešu pārstāvētās komandas Vašingtonas “Wizards”un Dalasas “Mavericks”, bet Dāvis Bertāns un Kristaps Porziņģis šajos mačos guva attiecīgi 25 un 13 punktus.

“Wizards” savā laukumā ar 119:135 piekāpās vieniem no līgās favorītiem Loandželosas “Clippers”. Bertāns, kā ierasts, spēli sāka uz rezervista soliņa, bet devies laukumā, aizvadīja karjeras otro rezultatīvāko spēli. Latvietis trāpīja sešus no 12 tālmetieniem, vienīgi divpunktu metieni, piecus no sešiem soda metieniem, kas summā deva 25 punkts. Viņa rēķinā arī trīs atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles. Labāko tālmetienu izpildītāju sarakstā Bertāns pakāpies uz trešo vietu, lieliski apliecinot, ka ir viens no labākajiem snaiperiem visā NBA.



Dalasas “Mavericks” piecu uzvarētu spēļu sērija pārtrūka mačā pret Sakramento “Kings” -106:110. Cīņas pēdējās epizodēs Lukam Dončičam bija iespēja izraut vēl vienu uzvaru, taču viņa pēdējais metiens nebija precīzs. Slovēnis šoreiz guva 27 punktus, astoņas reizes rezultatīvi piespēlēja un izcīnīja septiņas bumbas. Tikmēr Kristaps Porziņģis 37 minūtēs izcēlās ar 13 punktiem (5/8, 1/4), astoņām atlēkušajām bumbām un divām rezultatīvām piespēlēm. “Mavericks” tā bija otrā spēle divās dienās.