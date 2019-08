Sestdien Beļģijā slavenajā Spā trasē, kur šajā nedēļas nogalē norisinās Pirmās formulas (F-1) čempionāta kārtējais posms, notika smaga avārija ar traģiskām beigām – sacīkšu laikā bojā gāja 22 gadus vecais francūzis Antuāns Ibērs, kurš startē “Formula-2” (F-2) seriālā.

Sestdien F-2 braucēji aizvadīja pirmo ni diviem braucieniem, taču jau otrajā aplī sacensības tika apturētas. Ibēra vadītā formula lielā ātrumā aizķēra trases nožogojumu, bet pēc tam izslīdēja atpakaļ trasē, kad tajā pamatīgā ātrumā ietriecās amerikāņa Huana Manuela Koreas vadītais spēkrats.

Abi piloti nekavējoties tika nogādāti slimnīcā, taču Ibēra dzīvību glābt neizdevās. Tāpat avārijā bija iesaistīts francūzis Džuliano Alezi, taču viņš nopietnas traumas neguva.

THE Formula Two race at the Belgium Grand Prix has been cancelled following a horrific crash involving three cars.

The horrendous accident on the exit of Eau Rouge involved Antoine Hubert, Juan Manuel Correa and Marino Sato.

The F2 race was cancelled following a horrific crash…

