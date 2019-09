Latviešu uzbrucējs Mārtiņš Karsums otrdien izcēlās ar aktīvu sniegumu Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionāta mačā, neglābdams Maskavas “Spartak” komandu no zaudējuma.

Karsuma un Kaspara Daugaviņa pārstāvētā “Spartak”, kuru vada Oļegs Znaroks un Harijs Vītoliņš, mājās ar 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Boba Hārtlija vadītajai Gagarina kausa finālistei Omskas “Avangard”.

Balašihas komanda otrā perioda pirmajās sešās minūtēs guva divus vārtus, izceļoties pazīstamajam šveicietim Svenam Adrigeto un Jevgēņijam Gračovam. Trešdaļas beigās Deniss Kokarevs vienus vārtus atguva, bet trešā perioda 13.minūtē Jevgēņijs Kuļiks izlīdzināja rezultātu.

Mačs turpinājās pagarinājumā, kura 28.sekundē ripa ielidoja “Spartak” vārtos. Teilors Beks Karsuma aizsegā meta pa vārtiem un mājinieku vārtsargs Pāvels Homčenko ar cimdu vēlējās piespiest ripu korpusam, taču tā paslīdēja viņam garām un atdūrās vārtu tīklā.

We all have bad days. #SPRvsAVG pic.twitter.com/Qap66cODQi

— KHL (@khl_eng) September 10, 2019