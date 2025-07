Ģirts Krūmiņš Foto: Ieva Leiniša/LETA

112 tūkstoši, kombains un mopēds – kā dzīvo Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Krūmiņš Ieteikt







Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš pagājušajā gadā deklarējis ienākumus kopumā 111 966 eiro apmērā, liecina iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2024.gadu.

Krūmiņš darbu valsts sekretāra amatā sāka 2024.gada 15.augustā, jo 12.augustā iepriekšējais ZM valsts sekretārs Raivis Kronbergs sāka darbu Valsts kancelejas direktora amatā. Iepriekš Krūmiņš no 2019.gada septembra strādāja Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktora amatā.

Krūmiņš pērn atalgojumā par darbu LAD direktora amatā saņēma 52 873 eiro, ZM valsts sekretāra amatā – 30 471 eiro, bet Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā – 17 850 eiro.

Tāpat Krūmiņš pagājušajā gadā no fonda “Enterpreneurs for Peace” saņēmis ienākumus 10 000 eiro apmērā, bet no Tukuma novada pašvaldības – 130 eiro apmērā. Viņš arī saņēmis apdrošināšanas atlīdzību no risku apdrošinātāja “Balta” 331 eiro apmērā un procentus no “SEB bankas” 12 eiro apmērā.

Viņš arī pērn veica divus pārdevumus 10 000 eiro apmērā, izsniedza aizdevumu dzīvokļa iegādei 10 000 eiro apmērā un aizdevumu automašīnas iegādei 5000 eiro apmērā, kā arī iegādājās dzīvokli Smārdē 18 000 eiro apmērā, samaksāja 4000 eiro par saules paneļu izvietošanu un iegādājās 2004.gada izlaiduma vieglo automašīnu “Ford Transit” 1000 eiro vērtībā.

Tāpat pagājušā gada beigās Krūmiņam bija parādsaistības 19 805 eiro apmērā un izsniegti aizdevumi 37 197 eiro apmērā.

Krūmiņa īpašumā 2024.gada beigās bija nekustamais īpašums, dzīvoklis un zeme Smārdes pagastā.

Deklarācijā arī minēts, ka Krūmiņam īpašumā pagājušā gada beigās bija 2018.gada izlaiduma mopēds “Piaggio Vespa LX50”, 2000 gada izlaiduma vieglā automašīna “Volvo V70”, 1990.gada izlaiduma piekabe “Trane Slapet NLF 800”, 1991.gada izlaiduma traktors “T-25”, kā arī 1967.gada izlaiduma kombains “Claas”.